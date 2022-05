West Ham : la place de Benrahma déjà menacée ?

L’éventuelle arrivée d’un attaquant espagnol à West Ham lors du prochain mercato estival, pourrait pousser Said Benrahma vers la porte de sortie. Auteur d’une saison loin des attentes, l’attaquant international algérien est annoncé partant des «Hammers» à la fin de l’actuel exercice.

Said Benrahma n’a pas brillé avec West Ham cette saison. Ayant eu la chance suffisante de jouer, ses prestations sont loin d’être convaincante et peine toujours à trouver ses marques à la Premier League. Son entraîneur David Moyes, n’est pas satisfait des performances de l’international algérien et a fini par le faire sortir de ses plans lors des derniers matchs de son équipe.

Il faut dire que le natif de Bethioua vit mal sa situation avec son club. Il est annoncé partant, une fois la saison en cours terminée, puisque lui-même songerait à changer d’air lors du prochain mercato, en optant pour un autre club afin de rebondir et relancer ainsi sa carrière. Ne laissant rien au hasard, la direction de West Ham préparerait le départ de l’Algérien puisqu’un attaquant espagnol est pressenti à le remplacer en prévision de la saison prochaine.

Tete Morente pour remplacer Benrahma ?

Selon certains médias anglais, la direction de West Ham convoite l’attaquant d’Elche (13e au classement de la Liga Espagnole) Tete Morente. Ce dernier est pressenti pour pallier l’éventuel départ de Said Benrahma, lors du prochain mercato estival.

Selon toujours la même source, c’est l’entraîneur David Moyes qui a recommandé le joueur espagnol de 25 ans. Certes, il n’a pas marqué trop de buts, mais il a délivré plusieurs passes décisives. Très bon techniquement, il répondrait parfaitement au profil pour apporter un plus au compartiment offensif des «Hammers» en vue du prochain exercice.

Si la direction de West Ham est intéressée par Morente, c’est aussi parce qu’il ne coûterait pas cher dans la mesure où sa libération est estimée à 7 millions € seulement. «Morente n’est pas au niveau de Benrahma, certes, mais il est capable d’évoluer sous la coupe de David Moyes », rapporte un média anglais. Ce dernier révèle également que West Ham et Elche auraient même entamé les négociations concernant le transfert de l’attaquant en question.

Dans le cas où l’arrivée de Tete Morente se concrétise, cela pourrait pousser Said Benrahma vers la porte de sortie. Visiblement, l’attaquant international algérien est plus que jamais proche d’un départ et ses jours à West Ham seraient déjà comptés. On en saura davantage dans les semaines à venir…