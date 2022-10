West Ham : Benrahma reçoit les éloges de son entraineur Moyes

Ayant contribué au succès de son équipe, Said Benrahma a été élu homme du match West Ham-Bournemouth. Son entraineur David Moyes l’a encensé.

West Ham a accueilli hier soir Bournemouth, dans le cadre de la 12e journée de la Premier League. Said Benrahma a été aligné parmi le onze de départ.

L’international algérien a fourni une prestation du premier ordre. En effet, il a réalisé une très bonne performance avec 38 passes pour un taux de 89,5 de passes réussies, 8 tirs vers les buts et 7 dribbles réussis. La cerise sur le gâteau, c’est le but qu’il a inscrit, augmentant ainsi son compteur but à trois depuis l’entame de la saison.

Ainsi, l’attaquant ailier a fortement contribué à la victoire de son équipe qui s’est imposée sur le score de deux buts à zéro. Une belle prestation qui a été récompensée puisqu’il a été élu l’homme du match. Le joueur aura donc envoyé un signal fort à son entraineur qu’il est là et qu’il est capable d’être encore meilleur s’il aura la chance suffisante de jouer.

A noter que Benrahma a dédié son but à sa mère. Après avoir marqué, il s’est dirigé vers la caméra et a dit : « Maman, je t’aime. C’est pour toi maman ».

Moyes encense Benrahma

L’entraineur David Moyes n’a pas tari d’éloges sur Said Benrahma. En effet, il a encensé son joueur à l’issue de ladite rencontre.

« Je suis content parce qu’il est si important pour nous. C’est un bon dribbleur, on a besoin de lui. On va essayer de le faire jouer régulièrement ». A-t-il déclaré.

Le technicien écossais ajoute : « Il joue un grand rôle, mais on va essayer d’obtenir un peu plus de cohérence de sa part…Il a besoin de plus de confiance pour qu’il soit plus performant. Aux entrainements, il cravache dur et dans les matchs, on aperçoit sa magie sur le terrain ».

Visiblement, l’attaquant de 27 ans a fait valoir ses grandes qualités et l’énorme potentiel dont il jouit. A lui de confirmer lors des prochains matchs, à commencer par le grand rendez-vous face à Manchester United.