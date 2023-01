Weekend à Chréa et Tikjda : mises en garde de la Gendarmerie Nationale

Depuis plus d’une semaine, plusieurs régions du pays ont connu d’importantes chutes de neige. Les intempéries ont provoqué la fermeture de plusieurs axes routiers en raison de l’amoncellement de neige. Quelles sont les routes coupées à la circulation ce 27 janvier ?

En effet, les chutes de neige ont provoqué la fermeture de plusieurs routes. Dans une publication postée ce vendredi, 27 janvier 2023, sur sa page Facebook Tariki, la Gendarmerie Nationale a appelé les automobilistes à reporter leurs déplacements vers les régions accueillant un grand nombre de citoyens, notamment durant le weekend, comme Chréa et Tikjda.

D’après la même source, ces deux régions connaissent d’importantes chutes et amoncellement de neige. D’ailleurs, la Gendarmerie Nationale n’a pas manqué de noter la fermeture des routes menant à Chréa et Tikjda. Faisant part de l’intervention de ses unités, en coordination avec les autorités compétentes, afin de rouvrir les routes à la circulation et de prêter main forte aux citoyens qui s’y sont bloqués.

Il est à rappeler que Météo Algérie a placé en vigilance orange, de niveau 2, les wilayas de : Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Saida, Naama, El Bayadh, Tiaret, Tissemsilt, Laghouat, Djelfa, Médéa, Ain Defla, Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bejaia, Jijel, Sétif, Bordj Bou Arreridj Et Bouira. Mettant en garde contre les chutes de neige et de verglas, dont l’épaisseur atteindra entre 10 et 20 cm, et ce, au cours de la journée jusqu’à 18h00 au moins.

Intempéries : plusieurs routes bloquées à Tizi Ouzou et à Bouira

Par ailleurs, la Gendarmerie Nationale a également rendu publique la dernière mise à jour relative à l’état des routes ce vendredi 27 janvier. D’après les informations rapportées par Tariki, les intempéries ont provoqué la fermeture de plusieurs routes, et ce, au niveau de cinq (5) wilayas du pays.

Dans la wilaya de Tizi Ouzou, les chutes de neige ont provoqué la fermeture de la route nationale (RN) n° 15 reliant entre les wilayas de Bouira et de Tizi Ouzou, précisément au niveau du Col de Tirourda, commune d’Iferhounène. La Gendarmerie Nationale a aussi fait part de la fermeture de la RN n° 33 au niveau de la localité Aswel, commune d’Ait Boumahdi. Ainsi que la fermeture de la RN n° 30 au niveau de la localité de Tizi N’Koulène, commune d’Iboudraren.

Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, l’amoncellement de neige a également provoqué la fermeture du chemin de wilaya n° 11 au niveau du village Tiguemounine, commune de Ouacif. Mais aussi, le chemin de wilaya n° 9 au niveau du Col de Chellata, commune de Beni Zikki, et le chemin de wilaya n° 251 au niveau du col de Chréa, commune Béni Zikki. Ainsi que le chemin de wilaya n° 253 reliant entre les wilayas de Béjaia et Tizi Ouzou.

En outre, les chutes de neige ont provoqué la fermeture des routes à Bouira. Il s’agit de la RN n° 15 reliant entre les communes de Aghbalou (Bouira) et Ifrhounène (Tizi Ouzou), précisément au niveau du col de Tirouda. Il est aussi question de la RN n° 33 reliant entre les communes de Bouira et de Ouacif (w. de Tizi Ouzou), au niveau de la localité de Tikjda et de Tirourda, commune d’El Asnam. Et de la RN n° 30 au niveau de la commune de Saharidj.

Chutes de neige en Algérie : quelles sont les routes bloquées à Blida ?

Concernant la wilaya de Blida, la Gendarmerie Nationale a fait savoir que les chutes de neige ont provoqué la fermeture de la RN n° 37 reliant entre les communes de Chréa et de Blida. Mais aussi la fermeture du chemin de wilaya n° 49 reliant entre les communes de Chréa et Hammam Melouane.

Par ailleurs, les chutes de neige ont impacté sur la fluidité de circulation dans deux autres wilayas, il s’agit de Tlemcen et de Souk Ahras. En effet, d’après la dernière mise à jour de Tariki, au niveau de la wilaya de Tlemcen, l’amoncellement de neige a provoqué la fermeture du chemin de wilaya n° 70 au niveau de la commune de Tallout, ainsi que de la RN n° 99 reliant entre les communes de Beni Boussaïd et El Bouihi.

Enfin, pour ce qui est de la wilaya de SoukAhras, les chutes de neige ont provoqué la fermeture de la RN n° 82 au niveau du Col El Ahmed, commune de Ouled Driss. Ainsi que la RN n° 20 au niveau de Fernana, commune de Ain Zana.