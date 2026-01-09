Week-end sous surveillance météo en Algérie : pluies soutenues et chutes de neige dans plusieurs wilayas

Les conditions météorologiques s’annoncent contrastées ce week-end, avec un retour des précipitations sur plusieurs régions de l’Est du pays. Après deux jours relativement stables, le ciel se montre plus instable, notamment sur les zones Nord et Est, où pluies, vents soutenus et risques de verglas s’invitent au programme.

Pour ce vendredi, les régions Nord du pays connaîtront un temps oscillant entre ensoleillé et partiellement nuageux. Toutefois, cette accalmie restera de courte durée dans l’Est, où des pluies localement soutenues toucheront plusieurs wilayas. Les services météorologiques signalent également un risque de formation de verglas durant la matinée, notamment sur les régions intérieures et les Hauts Plateaux, en raison de la baisse des températures nocturnes.

Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf figurent parmi les plus concernées par ces précipitations. Dans ces régions, la vigilance reste de mise, en particulier pour les automobilistes appelés à redoubler de prudence sur les axes routiers exposés aux chaussées glissantes.

Temps hivernal en Algérie : qu’en est-il des températures ?

Sur le plan thermique, les températures afficheront une certaine douceur relative sur le littoral, avec des valeurs comprises entre 16 et 20 degrés, tandis que les régions intérieures enregistreront des températures plus fraîches, variant entre 8 et 17 degrés. Le vent soufflera parfois avec force, atteignant des pointes pouvant aller jusqu’à 60 km/h, ce qui accentuera la sensation de fraîcheur, notamment sur les zones exposées.

Dans le Sud du pays, la situation restera nettement plus stable pour cette journée de vendredi. Le soleil dominera largement le ciel, avec des températures comprises entre 14 et 30 degrés, selon les régions. Les vents y resteront modérés, avec des rafales pouvant atteindre 40 km/h, sans impact majeur sur les conditions de circulation ou les activités quotidiennes.

La météo en Algérie ce week-end : retour des perturbations dès ce samedi !

Les prévisions pour la journée de samedi confirment la poursuite de cette instabilité atmosphérique, en particulier sur les régions orientales. Les régions nord connaîtront un temps évoluant d’ensoleillé à pluvieux, notamment sur les zones intérieures et les côtes est du pays. Les services météorologiques annoncent également des chutes de neige sur les reliefs dépassant les 1 300 mètres d’altitude, une situation qui pourrait compliquer la circulation dans certaines zones montagneuses.

Les wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Constantine, Guelma et Souk Ahras resteront sous l’influence de ces perturbations. Les températures afficheront une légère baisse, avec des maximales comprises entre 15 et 17 degrés sur le littoral, et entre 6 et 16 degrés dans les régions intérieures. Le vent soufflera de nouveau avec vigueur, avec des rafales atteignant 60 km/h par endroits.

Dans le Sud, la journée de samedi s’annonce partiellement nuageuse, sans précipitations notables. Les températures resteront agréables, oscillant entre 15 et 31 degrés, tandis que la vitesse des vents n’excédera pas 30 km/h.

Face à ces conditions météorologiques changeantes, les services de la météorologie appellent à la prudence, notamment dans les zones exposées aux pluies, au verglas et aux chutes de neige en altitude. Les usagers de la route, en particulier dans les wilayas de l’Est et les régions montagneuses, sont invités à rester attentifs aux bulletins météo actualisés.