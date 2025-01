Week-end hivernal en Algérie : alerte « rouge » pluies torrentielles et chutes de neige ce 17 janvier

Ce week-end s’annonce marqué par un épisode hivernal intense, avec de fortes précipitations et des chutes de neige qui affecteront de nombreuses régions du pays. L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins météo spéciaux (BMS), plaçant certaines wilayas en vigilance orange et rouge.

Les wilayas de Tizi Ouzou, Bouira, Béjaïa, Jijel, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras sont sous vigilance orange de niveau 2 pour neige et verglas. L’épaisseur des accumulations neigeuses oscillera entre 10 et 15 cm, avec une période de validité s’étendant du vendredi 17 janvier à 15h00 jusqu’au samedi 18 janvier à 03h00.

Les wilayas d’Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Tébessa enregistreront des chutes de neige et des risques de verglas plus importantes, estimées entre 10 et 20 cm. Ces conditions débuteront dès le vendredi 17 janvier à 06h00 et persisteront jusqu’au samedi 18 janvier à 03h00.

BMS – Météo Algérie : alerte « rouge » pluies intenses dans plusieurs régions !

Des précipitations abondantes affecteront également les wilayas côtières et intérieures. L’ONM a émis un BMS de niveau 3 de vigilance rouge pour pluie dans les wilayas de Boumerdès, Alger, Tipaza et Blida, où les quantités pourraient atteindre ou dépasser 60 mm, notamment durant la validité de ce BMS le samedi 18 janvier de 06h00 à 18h00. Béjaïa et Jijel connaîtront des conditions météorologiques similaires dès le vendredi 17 janvier à 18h00 jusqu’au samedi 18 janvier à 06h00.

Un autre BMS de niveau 2 prévoit entre 50 et 70 mm de pluie, localement jusqu’à 90 mm, pour les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès, Alger, Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Blida, Médéa et Bouira. Ces précipitations s’étendront du vendredi 17 janvier à 23h00 jusqu’au dimanche 19 janvier à 06h00 au moins.

Les wilayas de Skikda, Jijel, Béjaïa, le Nord de Mila et le Nord de Sétif sont également concernées, avec des précipitations estimées entre 40 et 60 mm, pouvant localement dépasser 80 mm sur les zones côtières. Ces conditions dureront du vendredi 17 janvier à 12h00 au samedi 18 janvier à 18h00.

Enfin, les wilayas d’El Tarf, Annaba, Constantine, Guelma et Souk Ahras enregistreront entre 30 et 50 mm de pluie, avec des pics possibles à 60 mm, entre le vendredi 17 janvier à 09h00 et le samedi 18 janvier à 03h00.

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, la prudence s’impose, en particulier sur les routes où la visibilité et l’adhérence peuvent être réduites. Il est aussi important de suivre régulièrement les mises à jour de l’ONM et de limiter les déplacements non essentiels. Ce week-end hivernal appelle à une vigilance accrue pour garantir la sécurité de tous.

Prévisions météo du vendredi 17 janvier : pluies, chutes de neige et baisse du mercure au programme !

Ainsi, les prévisions météorologiques pour ce vendredi annoncent un temps froid et hivernal sur une grande partie du territoire national. Dans l’Ouest du pays, le ciel s’ennuagera tout au long de la journée, avec des pluies locales qui deviendront plus intenses en fin de nuit, notamment sur l’est des zones côtières et intérieures. Les reliefs dépassant 1200 mètres d’altitude connaîtront également des chutes de neige dès la matinée.

Au niveau des régions du Centre, des passages nuageux laisseront rapidement place à un ciel chargé, accompagné de précipitations qui s’intensifieront au fil de la journée. Sur les zones côtières et intérieures, ces pluies pourraient s’accompagner d’orages. Les reliefs situés au-delà de 1100 à 1200 mètres seront recouverts par la neige, offrant des paysages typiquement hivernaux.

Pour ce qui est des régions de l’Est, la journée s’annonce pluvieuse et nuageuse, avec des précipitations soutenues, parfois orageuses, qui concerneront les zones côtières et intérieures. Les reliefs dépassant 1000 à 1100 mètres enregistreront des chutes de neige.

Enfin, au Sud du pays, le temps sera plus stable. Quelques nuages parsèmeront le ciel de la région de Béchar et du Nord saharien, tandis que le reste des régions sahariennes profitera d’un temps partiellement voilé à dégagé.

Pour ce qui est des températures maximales, les services de Météo Algérie prévoient un mercure oscillant entre 12 °C et 14 °C sur les régions côtières, entre 3 °C à 15 °C sur les régions intérieures et entre 11 °C à 27 °C sur les régions sahariennes.