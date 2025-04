Week-end en Algérie : quelles sont les prévisions météo pour ce vendredi 18 avril ?

Après plusieurs jours sous un ciel maussade, la météo semble enfin offrir un répit. Pluies soutenues, orages et températures fraîches ont dominé les derniers jours, donnant au pays des airs d’hiver prolongé. Ce vendredi 18 avril, les prévisions météo annoncent un temps plus clément, bien que quelques zones restent sous l’emprise d’une couverture nuageuse.

Au nord, le ciel restera voilé sur l’ensemble des régions. Toutefois, les nuages s’annoncent plus denses à l’ouest, où le soleil aura du mal à percer en journée. Les régions du centre et de l’est profiteront d’un voile nuageux plus léger, laissant espérer quelques éclaircies dans l’après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Logements LPA/LPL : les employés de ce secteur soumis à une nouvelle condition

Dans les vastes étendues du sud, les conditions météorologiques s’annoncent similaires. Un ciel voilé s’imposera sur le nord du Sahara et le Sahara occidental, où l’atmosphère restera douce, sans forte perturbation attendue. Plus au sud, notamment dans le Hoggar, le Tassili ou encore vers Tamanrasset, le ciel s’éclaircira nettement. Le soleil dominera, apportant une agréable sensation de douceur typique du printemps saharien.

Ce tableau météo contrasté marque donc une transition vers une amélioration progressive du temps. Même si les nuages persistent par endroits, les températures devraient remonter légèrement et les précipitations s’estomper. Un week-end sous de meilleurs auspices semble se profiler.

Mois du patrimoine 2025 : l’intelligence artificielle au service de la conservation

À l’occasion du Mois du patrimoine, célébré du 18 avril au 18 mai, le ministère de la Culture et des Arts met en lumière cette année le lien entre patrimoine et nouvelles technologies. Placée sous le thème « Le patrimoine culturel à l’ère de l’intelligence artificielle », cette édition propose un programme riche et diversifié, mêlant culture, science et innovation.

Au total, près de 1 600 activités sont prévues à travers le territoire national. Expositions, conférences, colloques et animations de proximité viendront rythmer cet événement dans les établissements culturels, les directions de la culture et les musées publics. Ce programme ambitieux vise à valoriser le patrimoine matériel et immatériel algérien tout en sensibilisant le public aux enjeux de sa préservation.

🟢 À LIRE AUSSI : Sécurité aérienne – IATA : Tassili Airlines décroche une nouvelle certification de qualité

Le coup d’envoi officiel sera donné ce samedi à l’École nationale supérieure d’intelligence artificielle (ENSIA) à Sidi Abdellah. Un colloque international sur l’IA marquera le début des festivités, avec la participation d’experts nationaux et étrangers.

En parallèle, le ministère prévoit plusieurs conférences au niveau central, notamment sur l’apport de l’IA dans l’architecture et la restauration du patrimoine. Le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) et le Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH) accueilleront également des activités scientifiques spécialisées pour mettre en lumière les dernières avancées dans le domaine.

Pour Ammar Nouara, directeur de la protection juridique des biens culturels, cet événement représente une occasion forte de « mettre en avant l’histoire plurimillénaire de l’Algérie », tout en affirmant la place du patrimoine culturel dans les priorités gouvernementales. Il insiste sur l’importance de l’identité culturelle comme levier de souveraineté et force d’influence à l’international. De son côté, Nawal Dahmani, directrice centrale des études prospectives, souligne le rôle de son département dans la conception du programme, en lien avec les enjeux actuels liés à l’intelligence artificielle.