Week-end en Algérie : que prévoit la météo pour ce vendredi 12 décembre ?

Le week-end arrive enfin, attendu comme une bouffée d’oxygène pour souffler, revoir ses priorités ou simplement profiter d’un moment de calme. Pourtant, la météo risque de bouleverser les plans de nombreux Algériens, surtout dans le Sud où les perturbations gagnent en intensité. Voici les prévisions détaillées pour ce vendredi 12 décembre.

Les services de météorologie tirent la sonnette d’alarme depuis jeudi. Leur dernier bulletin signale de fortes pluies orageuses qui frapperont plusieurs wilayas du Sud dès vendredi matin. Le centre de prévision classe cette situation en alerte jaune (niveau 1) et cite les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Tindouf, Timimoun et Adrar comme zones les plus exposées.

Les orages en place depuis jeudi ne donnent aucun répit. Les quantités de pluie grimpent largement au-dessus des 30 mm, notamment entre 9 h et 23 h sur Béchar et Béni Abbès. Les habitants de ces régions devront composer avec un ciel chargé, une activité électrique soutenue et une visibilité parfois réduite, surtout durant l’après-midi.

La météo en Algérie : retour d’un temps hivernal dès dimanche !

Pendant que le Sud se prépare à affronter cet épisode pluvieux, les spécialistes surveillent également un changement de régime atmosphérique prévu à partir de dimanche. Les modèles numériques annoncent une dégradation plus large qui touchera une bonne partie du pays. Les météorologues prévoient de fortes pluies, des orages actifs et, autre signe clair d’un hiver désormais installé, des chutes de neige notables.

Cette dépression commencera à influencer la météo nationale de dimanche jusqu’à mardi. Les reliefs de plus de 1000 à 1200 mètres recevront les premières couches de neige de la semaine. Les prévisions annoncent un refroidissement marqué, des routes parfois glissantes et une circulation qui demandera prudence et vigilance.

Les pluies orageuses attendues en début de semaine prochaine concerneront un grand arc de régions allant de l’Ouest à l’Est. Les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saïda, Mécheria, Naâma, El Bayadh, Mascara, Tlemcen, Aïn Defla, Djelfa, Tiaret, Relizane, Oran et Mostaganem s’ajoutent à la liste. Les régions du Centre comme Alger, Aïn Oussara, Djelfa, Bousaâda entreront également dans la zone perturbée. À l’Est, Constantine, Jijel, Béjaïa, Skikda, Annaba, Tébessa, Khenchela et Batna devront se préparer à un début de semaine humide et parfois hivernal.

Avec ce tableau météorologique particulièrement chargé, les Algériens entament leur week-end avec prudence. Ceux qui vivent au Sud devront anticiper les risques d’inondations locales, tandis que les régions montagneuses se prépareront au retour de la neige. Le pays bascule dans un épisode atmosphérique dynamique, typique d’un mois de décembre qui ne fait que commencer.