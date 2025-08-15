Week-end en Algérie : le soleil sera-t-il au rendez-vous ce vendredi 15 août ?

Le week-end s’installe enfin et avec lui, l’envie de profiter du grand air, que ce soit à la plage ou lors d’une balade en ville. Mais avant de préparer sa journée, il vaut mieux jeter un œil aux prévisions météo, car le ciel pourrait bien réserver quelques surprises.

Selon Météo Algérie, ce vendredi 15 août, les conditions en mer resteront globalement favorables. Entre Marsa Ben M’hidi et Dellys, la mer sera calme à peu agitée en journée, avant de redevenir parfaitement calme dans la nuit. Sur le littoral s’étendant de Dellys à El Tarf, la mer affichera une tranquillité quasi totale, idéale pour les activités nautiques.

En revanche, l’intérieur du pays et certaines régions du sud connaîtront un temps plus instable. Les services météorologiques ont placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas d’In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tébessa, Batna, Tindouf, Djanet et Khenchela. Les habitants de ces régions devront rester attentifs, notamment sur les routes où la prudence s’impose.

À Tindouf, les prévisions météo annoncent également des vents de sable, un phénomène pouvant réduire considérablement la visibilité et compliquer la circulation.

Ce mélange de soleil, d’instabilité et de phénomènes locaux rappelle qu’en plein été, la météo en Algérie peut passer en quelques heures d’un calme radieux à une agitation imprévue. Une bonne raison de garder un œil sur le ciel… et un autre sur les bulletins météo de l’ONM.

Feux de forêts en Algérie : quel est le bilan des incendies mai ?

La campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêts avance à un rythme soutenu cette année. Selon le Directeur général des Forêts (DGF), Djamel Touahria, les moyens humains et matériels mobilisés portent déjà leurs fruits.

Depuis le début du mois de mai, les services des forêts ont recensé 390 incendies à travers le pays. La maîtrise rapide de ces feux a permis de limiter leur impact. Au total, 1 789 hectares ont été touchés, dont environ 630 hectares de forêts et 150 hectares d’arbres fruitiers, le reste étant constitué de taillis et de buissons.

Ce bilan reste inférieur à celui de la même période en 2024, lorsque les feux avaient ravagé 1 950 hectares. « La situation est meilleure, même si chaque incendie reste un défi », souligne M. Touahria.

La wilaya de Bordj Bou Arreridj a enregistré l’incendie le plus important, avec 705 hectares détruits dans la commune de Djaafra. Une intervention rapide a permis de contenir les flammes, malgré un relief escarpé et une végétation dense couvrant plus de 34 000 hectares.

Les autorités appellent à la vigilance et rappellent que la saison estivale reste propice aux départs de feux. La mobilisation des équipes de terrain, conjuguée à la coopération des citoyens, demeure essentielle pour protéger le patrimoine forestier national.