L’art algérien, sous toutes ses formes, a dépassé toutes les frontières pour se faire une place au niveau international. En effet, de nombreux artistes algériens ont réussi à se distinguer parmi les personnalités les plus compétentes de leurs domaines.

C’est le cas de l’artiste algérien, Salim Lekouaghet, qui organise une exposition de l’art contemporain, en plein cœur de la capitale parisienne, en France.

Exposition de l’artiste algérien Salim Lekouaghet à l’AYN Gallery à Paris

Salim Lekouaghet, un artiste d’origine algérienne, qui a quitté le pays en 1973, pour poursuivre ses études aux Beaux-arts et arts appliqués de Metz, en France. En 1980, il décroche son diplôme à l’École nationale des beaux-arts de Paris. Depuis, il tend, agrafe, cloue, lacère ses toiles à la recherche d’un espace pictural vital. Il use d’un vocabulaire graphique qui lui est propre, inspiré des calligraphies arabes et Tifinagh, mais aussi de la culture algérienne.

Des créations qui le distinguent aujourd’hui et se retrouvent dans les collections privées et les institutions les plus prestigieuses au monde. Notamment, au Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou à Paris, et le Fonds régional d’art contemporain de Paris (Frac).

Par ailleurs, Salim Lekouaghet revient dans une nouvelle exposition, organisée du 18 janvier au 28 février 2024, à l’Ayn Gallery de Paris. Baptisée « Wast-ed-Dar », cette exposition promet un voyage intime à travers le temps, grâce à des signes, des couleurs, et d’un silence qui résonne en écho.

S’inspirant de l’alphabet arabe, plus particulièrement la lettre Alif, l’artiste Salim Lekouaghet nous convie à explorer des espaces exceptionnels au cœur des demeures traditionnelles algériennes. Chaque couleur, chaque forme et chaque signe représente un élément narrateur d’une histoire présentée par ses toiles.

