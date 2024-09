Washington Post : l’Algérie menacée par un phénomène inédit depuis 1,4 million d’années

Sahara Algérien, le 05 septembre 2024 – Un événement météorologique hors du commun se prépare en plein cœur du Sahara, l’une des régions les plus arides de la planète.

Selon des experts, le désert pourrait connaître en septembre des précipitations dépassant de plus de 500% la moyenne habituelle pour ce mois-ci.

C’est ce que révèle une étude publiée dans le Washington Post, qui évoque la formation imminente de crues et d’inondations d’une ampleur exceptionnelle dans le Sahara, touchant notamment l’Algérie, la Libye et certains pays du Sahel, au cours des dix premiers jours du mois.

Les dernières données du modèle américain de prévision numérique du temps (GFS) indiquent que le Sahara pourrait recevoir, au cours des prochaines semaines, plus de cinq fois la quantité de pluie moyenne habituellement enregistrée en août et en septembre.

De telles précipitations dans le désert, dont une grande partie est située en Algérie, constituent un phénomène météorologique extrêmement rare, se produisant en moyenne une fois par décennie. Ce phénomène pourrait signaler des perturbations atmosphériques inhabituelles et un changement dans les schémas météorologiques mondiaux.

