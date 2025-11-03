Washington découvre l’Algérie : une semaine entière dédiée au tourisme national sur ABC7

C’est une excellente nouvelle pour la promotion du tourisme algérien : l’Ambassade d’Algérie aux États-Unis a annoncé le lancement d’une série documentaire spéciale consacrée aux richesses culturelles, historiques et naturelles du pays, produite et diffusée par la prestigieuse chaîne américaine ABC7.

La diffusion de cette série événementielle a débuté le lundi 3 novembre, et elle est programmée quotidiennement cette semaine, de 10h00 à 11h00, sur la chaîne américaine, notamment via l’émission @ABC7GMW.

Le communiqué de l’Ambassade, diffusé sur son compte officiel Facebook, a souligné l’ampleur de cette initiative :

« Quelque chose de spécial arrive sur vos écrans ! À partir de ce lundi 3 novembre, @ABC7GMW lance sa série exclusive sur le voyage en Algérie, diffusée quotidiennement cette semaine (de 10h00 à 11h00). D’Alger et Tipaza au Grand Sahara, en passant par Constantine et Annaba, découvrez la chaleur, l’histoire et la beauté à couper le souffle de l’Algérie. »

Le premier numéro de l’émission a d’ailleurs été enregistré en présence de l’Ambassadeur d’Algérie à Washington, Sabri Boukadoum, soulignant l’importance accordée à ce projet par les autorités algériennes.

Cette série documentaire offre une plateforme médiatique américaine de premier plan pour exposer la diversité des paysages et l’héritage historique et culturel de l’Algérie, un atout majeur pour la relance et la promotion du secteur touristique national auprès du public nord-américain.

Retour sur la visite de la délégation d’ABC7 en Algérie

Cette initiative fait suite à l’accueil, en octobre dernier, d’une délégation de journalistes d’ABC7 en Algérie. Dans le cadre de cette visite, les reporters avaient sillonné plusieurs sites emblématiques du pays pour découvrir la diversité de son patrimoine naturel, historique et culturel.

Parmi les étapes marquantes, la ville de Tipaza avait accueilli la délégation pour une immersion dans l’artisanat local, avec la visite de l’Espace des Artisans regroupant plus de 40 ateliers de poterie, tissage, bijouterie, sculpture et travail du cuir. Cette démarche, soutenue par la Direction du tourisme et de l’artisanat de Tipasa et la Chambre d’artisanat et des métiers, visait à mettre en valeur la richesse du savoir-faire algérien et à offrir une vitrine authentique du patrimoine vivant du pays.

Le séjour de la délégation et les images tournées lors de cette visite constituent aujourd’hui le cœur de la série documentaire diffusée sur ABC7. Si la programmation met en avant Alger, Tipaza, Constantine, Annaba et le Grand Sahara, d’autres villes phares comme Tlemcen et Timimoun ont également été filmées, offrant ainsi un panorama complet de la diversité des paysages et du patrimoine algérien.