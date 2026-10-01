Warsaw Gallery Weekend 2026, le studio de la peintre Teresa Pągowska ouvre exceptionnellement ses portes

Dans le cadre d’un voyage culturel organisé par l’Ambassade de Pologne en Algérie, un groupe de journalistes algériens a pu découvrir le Warsaw Gallery Weekend 2026 au cœur de Varsovie. Parmi les participants, Algérie360 a pris part à ce parcours consacré à l’art contemporain, à travers plusieurs galeries, espaces d’exposition et lieux culturels de la capitale polonaise.

Chaque mois de septembre, la capitale polonaise, Varsovie, se transforme en vaste galerie d’art à ciel ouvert. Le Warsaw Gallery Weekend réunit une sélection des meilleures galeries privées, fondations culturelles et espaces indépendants autour d’un principe simple : rendre l’art contemporain accessible à tous, gratuitement, pendant quelques jours.

L’édition 2026 confirme cette ambition. Le festival se présente comme le plus grand rendez-vous annuel consacré aux arts visuels en Pologne et en Europe centrale, un statut qu’il doit à l’ampleur de sa programmation et à la diversité des lieux impliqués. Entre découvertes artistiques, parcours urbains et effervescence culturelle, le Warsaw Gallery Weekend propose une immersion totale et s’impose désormais comme une référence à l’échelle internationale.

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Plus de 60 expositions dans les quartiers de Varsovie

Le programme dépasse 60 expositions ouvertes en même temps. Elles se répartissent dans plusieurs quartiers emblématiques de la capitale polonaise, allant de Śródmieście, le centre historique, en passant par Praga et Saska Kępa, deux rives de la Vistule connues pour leur scène artistique en plein essor.

Au fil du parcours, le public est invité à découvrir aussi bien des lieux emblématiques que des ateliers habituellement moins accessibles et d’anciens espaces industriels reconvertis en lieux d’exposition. Cette déambulation d’un quartier à l’autre transforme ainsi la découverte artistique en véritable parcours urbain à travers Varsovie.

Peinture, sculpture, photographie, vidéo, art numérique et performances se côtoient dans les différents espaces participants. Le festival offre ainsi un aperçu de la création contemporaine sous toutes ses formes, en faisant dialoguer des figures majeures de la peinture moderne avec une nouvelle génération d’artistes émergents. Ces derniers proposent des œuvres et des démarches qui interrogent notamment les enjeux contemporains de la société.

Journalistes, curateurs et visiteurs internationaux font également partie du public visé par l’événement. Le festival s’adresse ainsi autant aux professionnels du marché de l’art qu’aux Varsoviens curieux de découvrir leur ville sous un angle artistique.

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Une expérience culturelle immersive et accessible à tous

Conçu comme un événement ouvert et démocratique, le Warsaw Gallery Weekend se distingue par son accessibilité : l’ensemble des expositions et des événements du programme est en accès libre et gratuit. Au-delà des expositions, le Warsaw Gallery Weekend propose une programmation parallèle pensée pour prolonger l’expérience :

Les petits-déjeuners d’art (WGW Breakfasts) : des moments d’échange conviviaux autour d’un café dans les galeries pour discuter avec les artistes et curateurs.

(WGW Breakfasts) : des moments d’échange conviviaux autour d’un café dans les galeries pour discuter avec les artistes et curateurs. Les visites d’ateliers et d’archives : des opportunités rares d’entrer dans l’intimité de la création et d’accéder à des collections privées.

: des opportunités rares d’entrer dans l’intimité de la création et d’accéder à des collections privées. Les rencontres et débats (Artist Talks) : des tables rondes pour approfondir la démarche des exposants.

(Artist Talks) : des tables rondes pour approfondir la démarche des exposants. Les événements nocturnes : des concerts et afterparties qui prolongent les festivités jusqu’au bout de la nuit dans les lieux branchés de la ville.

Cette formule, qui mêle découverte artistique et convivialité, explique la place que le festival occupe désormais dans la rentrée culturelle de Varsovie et offre une manière de découvrir les œuvres dans des cadres rarement ouverts au public.

Exceptionnellement, le studio de Teresa Pągowska ouvert au public

Parmi les temps forts de cette édition 2026 figure l’ouverture exceptionnelle du studio et des archives de Teresa Pągowska. Ce lieu, situé rue Jazgarzewska, est préservé depuis des années par la Galerie Monopol.

Née en 1921 à Zasław et décédée en 2007, Teresa Pągowska reste l’une des figures marquantes de la peinture polonaise du XXe siècle. Formée à l’École Supérieure des Arts Plastiques de Poznań, elle s’est d’abord rattachée à l’École de Sopot avant de rejoindre la scène artistique varsovienne.

Longtemps enseignante à l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie, Teresa Pągowska a également transmis son approche à plusieurs générations de jeunes artistes. Son parcours est aujourd’hui redécouvert dans un contexte où le rôle des femmes artistes du XXe siècle fait l’objet d’un intérêt renouvelé dans le monde de l’art.

Teresa Pągowska, une artiste entre abstraction et figuration

Dès les années 1950, elle s’impose comme une artiste indépendante, à l’écart des conventions et des doctrines officielles de son époque. Au centre de l’œuvre de Teresa Pągowska figure le corps humain, principalement féminin. Fragmentées ou déformées, ses silhouettes semblent saisies dans le mouvement, à travers des postures fugaces et des moments d’intimité. À la frontière entre abstraction et figuration, l’artiste privilégie les lignes de force et la suggestion plutôt qu’une représentation réaliste du corps.

Derrière cette apparente légèreté du trait se dessine une dimension plus existentielle. Le corps devient chez Pągowska un moyen d’explorer la fragilité, la mémoire et la condition humaine, donnant à ses compositions une tension à la fois sensuelle et poétique.

Son travail se distingue également par un usage particulièrement affirmé de la couleur, avec des aplats audacieux et des contrastes où le blanc de la toile joue souvent un rôle à part entière. Pągowska privilégie par ailleurs un geste épuré et l’ellipse, elle suggère davantage qu’elle ne décrit, laissant au spectateur une place importante dans l’interprétation de l’œuvre.

L’atelier de Teresa Pągowska, un lieu figé dans le temps

La visite guidée du studio et des archives de l’artiste a permis aux visiteurs d’entrer au cœur de son processus de création. Tubes de peinture, pinceaux usés et esquisses préparatoires donnent à voir les outils et les méthodes de travail de la peintre, tandis que les archives personnelles retracent une carrière marquée par des expositions en Pologne comme à l’international.

Au-delà des objets conservés, le studio lui-même constitue un témoignage précieux. Préservé dans son état, il permet de retrouver l’atmosphère dans laquelle Teresa Pągowska a travaillé et fait naître certaines de ses séries devenues des jalons de l’histoire de l’art polonais.

Cette ouverture du studio s’inscrit dans un mouvement plus large de redécouverte, sur le marché de l’art, du rôle des femmes artistes du XXe siècle. Plusieurs institutions européennes remettent actuellement en lumière des parcours longtemps restés dans l’ombre des récits artistiques dominants.

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Un festival gratuit, pensé pour tous les publics

Ainsi, le Warsaw Gallery Weekend constitue un véritable observatoire de la scène artistique polonaise et internationale. Le festival fait dialoguer des figures majeures de la peinture moderne avec une nouvelle génération d’artistes émergents, dont les œuvres et les démarches interrogent les enjeux contemporains de la société.

L’accès gratuit à l’ensemble des expositions et événements reste l’un des piliers du Warsaw Gallery Weekend. Cette gratuité permet au festival de toucher un public qui, autrement, n’aurait pas nécessairement accès aux galeries privées participantes.

Les organisateurs misent sur cette ouverture pour installer durablement l’événement dans le calendrier culturel européen. Varsovie s’affirme ainsi, chaque rentrée, comme une étape incontournable pour les amateurs d’art contemporain désireux de découvrir de nouveaux talents et des figures historiques comme Teresa Pągowska.

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