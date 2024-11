Walid Sadi cumule 3 fonctions et promet de révolutionner le sport en Algérie

Walid Sadi a franchi un nouveau cap. Il a été nommé ministre du sport. On s’interroge si le successeur d’Abderrahmane Hammad pourra cumuler ses fonctions entre ministre, président de la FAF et éventuellement membre du bureau exécutif de la CAF à partir du mois de mars prochain.

Une année après avoir été élu président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi vient de franchir un nouveau cap. En effet, il fait partie du nouveau Gouvernement, au poste de Ministre du sport. Il succède à Abderrahmane Hammad.

C’était inattendu, faut-il le dire. Cette nomination interroge si le concerné sera capable de cumuler trois fonctions entre Ministre, président de la FAF et éventuellement membre du Bureau exécutif de la Confédération africaine de football à partir du mois de mars prochain.

Apparemment, Sadi est capable d’assumer la double casquette. Tout comme le controversé Fouzi Lekjaa, qui est président de la Fédération royale marocaine de football, ministre délégué chargé du budget au Maroc et enfin membre du Comex à la CAF et ayant un siège à la FIFA.

Selon des indiscrétions, l’état algérien aurait décidé de réconforter le premier responsable de l’Instance fédérale. Autrement dit, il est très important pour que Sadi ait une place supérieure dans son pays, en sa qualité de Ministre, en prévision d’intégrer le Comex de la CAF.

Hammad-Sadi, la passation des consignes a eu lieu ce matin

La passation de consignes entre le nouveau ministre du sport, Walid Sadi, et son prédécesseur, Abderrahmane Hammad, a eu lieu ce matin. Le président de la FAF promet de révolutionner le sport en Algérie.

« D’abord, je tiens à remercier le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour sa confiance. Je ne vais ménager aucun effort pour être au niveau de cette confiance qui m’est très chère. C’est avec une grande détermination que je vais accomplir la tâche qui m’a été confiée et atteindre les objectifs qui m’ont été assignés, et ce, avec l’aide de tout le monde. Je tâcherai à mettre en place une nouvelle stratégie pour donner une autre dynamique au fonctionnement de toutes les fédérations sportives, les clubs de football et la formation. Je tiens également à féliciter M. Abderrahmane Hammad pour tous les efforts consentis durant son passage à la tête du ministère, lui souhaitant bonne chance dans sa vie professionnelle et personnelle », a-t-il déclaré.