Walid Sadi critique ouvertement la gestion de Medouar à la LFP

Le nouveau président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi, critique sévèrement la gestion de la ligue de football professionnel par son président Abdelkrim Medouar. Le premier homme à la FAF, dans le cadre de la réforme du football algérien, va bientôt prendre d’importantes décisions.

Élu président de la fédération algérienne de football jeudi passé, Walid Sadi, et après son passage à la radio nationale, a été l’invité de la télévision nationale hier soir. Il parle une nouvelle fois de ses objectifs lors de la suite du mandat 2021-2025.

Parmi les points importants évoqués par le premier responsable de la FAF, c’est la gestion de la ligue de football professionnel. Sans citer son nom, Sadi tire sur le président de la LFP, Abdelkrim Medouar.

« Comment le championnat commence sans coordination entre la LFP et les présidents des clubs ? On parle d’un championnat professionnel et certains clubs n’ont pas pu encore enregistrer leurs nouveaux joueurs ? Non, je ne suis guère satisfait de cette gestion. Je vais concerter les membres de mon bureau et on va prendre les décisions qui s’imposent. Il n’est pas question de revenir en arrière ». Dira-t-il d’emblée.

Walid Sadi répond également à Abdelkrim Medouar, qui a tiré sur l’EPTV pour ne pas avoir perçu les droits TV.

« Tant que je suis le président de la FAF, je ne permets à personne de s’en prendre à la télévision nationale. L’EPTV est un partenaire historique, il a tout mon soutien (…) Comment un partenaire stratégique comme l’ETPV on ne s’assoit pas avec lui autour d’une table pour faire le plan de programmation ? C’est inadmissible. Après, tu te permets à descendre en flammes la télévision nationale pour ne pas avoir perçu l’argent des droits TV ! ». A-t-il ajouté.

Sadi – Belmadi, quand la première entrevue ?

Juste après avoir été élu président de la FAF, Walid Sadi a affiché son soutien total à Djamel Belmadi. Lors de son passage à la télévision nationale, il réitère sa confiance au sélectionneur national.

« Je dis et je le redis, Djamel Belmadi a tout mon soutien. Je ferai de mon mieux pour qu’il ne se manque de rien. Ce sera la meilleure façon pour qu’il puisse se concentrer sur son travail ». Dira-t-il.

Si tout se déroule comme prévu, le nouveau président de la FAF devrait rencontrer Belmadi au début du mois d’octobre. « Je devrais le rencontrer bientôt, probablement au début du mois d’octobre. On va tout débattre, notamment les problèmes que rencontre le sélectionneur national ». A-t-il indiqué.