Walid, Algérien de 28 ans, tué en France pour avoir demandé à son voisin de faire moins de bruit

Dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 août, Walid Benmansour, un Algérien de 28 ans, a été poignardé à mort à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde. L’autopsie a révélé que la victime est décédée d’un coup de couteau dans le dos, qui a atteint son couteau gauche. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet de Libourne.

D’après le procureur de Libourne, la victime est décédée d’un coup de couteau dans le dos, qui a perforé le poumon gauche. La cause du décès est une détresse respiratoire aiguë.

L’enquête menée pour retrouver les traces des hauteurs de ce meurtre a permis d’interpeller deux Girondins, âgés de 24 et 30 ans. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, le mercredi 13 août dernier. Ces derniers ont été écroués.

Walid Benmansour demandait de faire « moins de bruit »

Le drame a eu lieu vers 4 heures du matin, lors d’une fête d’anniversaire, Walid, âgé de 28 ans, a demandé à ses voisins de faire moins de bruit pour que les enfants puissent dormir. La situation s’est alors envenimée : des insultes et des coups ont été échangés avant le coup de couteau mortel.

Retrouvé seul dans la rue, gravement blessé, il n’a pas survécu malgré l’intervention des secours. L’enquête, menée par la brigade de recherches de Blaye et la section de recherches de Bordeaux, a été transférée au parquet de Bordeaux.

Suite aux investigations, deux hommes, originaires de Gironde, âgés de 24 ans et de 30 ans, ont été mis en examen et placés en détention provisoire, samedi 16 août dernier. Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans la mort de ce ressortissant algérien, survenue dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 août 2025.

Une marche blanche et un dernier adieu

Près de 200 personnes se sont rassemblées, dimanche 17 août dernier, pour rendre un dernier hommage à Walid Benmansour, âgé de 28 ans. Le cortège, parti du parking de l’Intermarché où il travaillait, a marché jusqu’à la rue où il a été tué. Les participants ont déposé des roses, des messagers et des photos de la victime pour honorer sa mémoire.

La famille de Walid, présente sur place, a exprimé sa douleur. Sa cousine, Amina, a déclaré : « nous souhaitons honorer sa mémoire, qu’il repose en paix et que justice soit faite« . Elle a confié à la presse locale être hantée par l’image du sang sur le sol. Par ailleurs, le frère de Walid, Kader, a filmé la marche en direct pour leurs parents, restés à Oran, où l’enterrement a eu lieu.

