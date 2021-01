Wadi Diab: Morad Alamdar révèle les nouveautés de la saison 11

Après une rupture de presque 7 ans, la série Wad Diab revient dans sa 11e saison. L’acteur turc Muhammed Necati Şaşmaz, connu dans le monde arabe sous le nom de Morad Alamdar , déclare des propos importants qui suscitent le suspens à propos de la nouvelle saison tant attendue.

L’acteur de la série suivie par des millions de téléspectateurs autour du monde, admet que la nouvelle saison présentera des scenarios spéciaux et des évènements particuliers vis à vis de l’opinion public. C’est une projection qui s’intitule « Fawda Wadi Diab », ce qui mettra l’accent sur l’anarchie du mode de fonctionnement de l’administration dans le monde, et comment remédier aux dépassements qui y figurent.

Il ajoute que cette série télévisée sur la chaine turque Show TV, aborde les affaires les plus importantes des pays voisins de la Turquie, à savoir Le Golf et les Balkans, ainsi que d’autres régions de Myanmar, de l’Afghanistan et des Etats Unies.

Il est à souligner que, Muhammed Nacati s’est spécialisé dans le domaine du tourisme. C’est son métier principal exercé durant six ans aux Etats Unies. Il rejoint la Turquie en Septembre 2011, et repart à nouveau aux USA, mais il revient aussitôt à cause des attentats qui s’y déclenchent. Il se focalise depuis, sur le domaine du cinéma.