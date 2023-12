Waciny Laredj remporte le « Nobel » arabe de la littérature

L’écrivain algérien Waciny Laredj a remporté ce 24 décembre le prestigieux prix Great Arab Minds (les grands esprits arabes) 2023 pour la catégorie « littérature et art ». Cette distinction représente l’équivalent du prix Nobel de littérature du monde arabe.

À cette occasion, le créateur des « Great Arab Minds », Mohammed ben Rachid Al Maktoum — émir de Dubaï, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis —, a tenu des propos très élogieux à l’égard de l’auteur algérien.

« Nous félicitons, a -t-il écrit su son compte Twitter, le professeur Waciny Laredj pour avoir remporté le prix des Grands esprits arabes (نوابغ العرب) dans la catégorie littérature et arts en reconnaissance de ses grandes contributions littéraires. »

« Le professeur Waciny a écrit, poursuit-il, plus de 30 romans liés aux conditions des sociétés arabes, à leur culture et à leur environnement. En outre, ses romans ont été traduits dans plus de 20 langues et sont étudiés ans plusieurs universités à travers le monde. »

« Le professeur détient une chaire à l’Université d’Alger (Algérie) et une chaire à l’Université de la Sorbonne à Paris (France). Nous le félicitons pour sa victoire, nous apprécions ses efforts et nous lui rendons hommage pour tout ce qu’il a apporté à la littérature arabe et aux lecteurs du monde entier », conclut l’émir.

Waciny Laredj empoche un chèque de 1 million de dirhams émiratis

Par ailleurs, le prix « Great Arab Minds » (en arabe نوابغ العرب) a été lancé en 2022 à l’initiative de l’émir de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum.

Se voulant être les équivalents du prix Nobel pour le monde arabe, les distinctions récompensent des scientifiques, des leaders d’opinion, des chercheurs et des innovateurs dans six (6) domaines :

les sciences naturelles (physique et chimie) ;

la médecine ;

la littérature et les arts ;

l’économie ;

la technologie et ingénierie ;

l’architecture et le design.

Du reste, la victoire aux « Great Arab Minds » permettra à Waciny Laredj d’empocher un chèque d’un (1) million de dirhams émiratis (l’équivalent de 272 286 USD). Une récompense pécuniaire dont le but est d’aider les lauréats à « financer leurs recherches et leurs projets dans le monde arabe ».

Né le 8 août 1954 à Tlemcen, Waciny Laredj, écrivain, romancier et critique littéraire, est l’auteur d’une trentaine (30) d’œuves en arabe et en français. Son dernier roman traite de la légende de Hiziya et s’intitule « Hizya : le soupir de la gazelle sacrificielle ». Depuis 1994, il enseigne la littérature à l’université de la Sorbonne (Paris).