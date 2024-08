WA’AI Awards 2024 : six Algériens récompensés en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a clôturé la cérémonie de remise des prix dans le cadre de l’édition 2024 de son célèbre concours WA’AI, le 19 août dernier. L’événement qui vise à sensibiliser un large public aux questions de santé, a permis de regrouper plusieurs participants et de récompenser les plus brillants parmi eux.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts du ministre saoudien de santé pour donner, aux personnes intéressées, les moyens de sensibiliser, le monde arabe, aux questions de santé. En cette 6ᵉ édition, l’événement souligne l’engagement du pays à motiver les organisations, investies dans l’Éducation, à la santé dans le monde arabe.

WA’AI Awards 2024 : six Algériens primés en Arabie saoudite

L’Algérie a pris part de cet événement avec plusieurs de ses talents. Une participation marquée par la distinction de six de ses talents qui ont réussi à faire preuve de créativité et de remporter l’un des prix décernés dans le cadre de ce concours.

En effet, six Algériens ont remporté l’édition 2024 du prix WA’AI, organisée par le ministère saoudien de Santé. Par leur créativité et leurs talents, ces personnes ont bien porté les couleurs de leur pays et lui ont remporté une très belle victoire.

Il en est question de l’étudiant Mohamed Amine Ben Dadi, qui a été distingué dans la catégorie de la photographie publicitaire. Par ailleurs, Mohsen Dahmoune El Hadi a remporté le prix WA’AI dans la catégorie infographie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par جائزة وعي (@waaiaward)

D’autres prix remportés dans ce concours

Mais ce n’est pas tout. L’équipe algérienne a su se distinguer dans d’autres spécialités. Notamment, dans la catégorie des étudiants, Yasmine Hammoudi et Abdelkader Rachdi Bakou ont eux, aussi, remporté le prix WA’AI de l’infographie.

De plus, la catégorie des courts-métrages a été marquée par la victoire d’Ilyas Ould Menouer et Kheirat Ahsen, grâce à leurs œuvres respectives.

La cérémonie de remise des prix de cet événement d’exception a été clôturé, lundi dernier, à Riyad par le ministre saoudien de la Santé. Pour rappel, cette sixième édition a porté plusieurs thématiques et le montant total des prix décernés en cette occasion a dépassé un million de rials saoudiens.

حماس، إبداع، ترقّب يتبعه فرح!🏆 نهاية #جائزة_وعي بموسمها السادس، نلقاكم بالموسم القادم 👏 pic.twitter.com/Sy9TgmNHgm — جائزة وعي (@WaaiAward) August 19, 2024

