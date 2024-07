Vueling lance une nouvelle promotion – été 2024 : les vols vers l’Algérie concernés

Les voyageurs algériens à la recherche d’une destination particulièrement ensoleillée font le choix de visiter l’Espagne pendant leurs vacances d’été. Cependant, la hausse des prix des billets de voyage freine, parfois, les projets de ces voyageurs.

Pour faire profiter ses passagers d’une baisse de ses tarifs, pendant la saison estivale, Vueling, la compagnie low cost espagnole, annonce le lancement d’une nouvelle promotion. Les vols au départ de l’Espagne vers l’Algérie sont concernés.

Voyager au maximum à un prix minimum : Vuelling propose des billets de voyage vers l’Algérie à partir de 24 euros

La compagnie à bas prix, revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce lundi 8 juillet 2024, pour annoncer l’ouverture des ventes sur ses billets, dans le cadre de sa nouvelle offre promotionnelle, baptisée “Voyager au maximum à un prix minimum“.

En effet, Vueling propose à ses voyageurs de réserver dès maintenant ses billets de voyages, vers plusieurs destinations des quatre coins du monde, dont l’Algérie, et de profiter de ses vols à partir de 24 euros. Rappelons, la low cost espagnole dessert le territoire national au départ de Barcelone vers Alger, mais aussi depuis Alicante vers Oran et l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Par ailleurs, cette nouvelle promotion s’ouvre sur une date d’achat, allant du 8 au 14 juillet 2024. Elle est applicable sur les vols de la compagnie programmés entre le 1ᵉʳ août et le 30 septembre 2024. Vueling indique que cette promotion n’est pas cumulable avec les autres offres de la compagnie. Et elle concerne uniquement les vols opérés en liaison directe.

À combien sont proposés les vols de Vueling vers l’Algérie ?

Cette offre est valable pour toute réservation effectuée sur le site de la compagnie low cost ou via son application mobile. Dans le cadre de cette nouvelle promotion, Vueling affiche ses billets de voyage depuis l’aéroport d’Ahmed Ben Bella à Oran vers Alicante. Et ce, à partir de 49.99 euros.

Sur son site de réservation, d’autres billets de voyage sont, aussi, disponibles au prix de 59.99 et 69.99 euros. Au départ d’Alicante vers la capitale Alger, Vueling baisse aussi ses tarifs et affiche ses billets de voyage au prix de 46.99 euros.

Par ailleurs, la compagnie low cost propose en vente des billets de voyage, entre Barcelone et Alger. Et ce, au prix de 20.99 euros. Ce tarif s’applique sur les billets par personne et par trajet en aller simple programmé pour le mois d’août 2024.

