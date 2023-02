Vue depuis l’espace, la diversité des paysages algériens captive (photos)

De la bande côtière au grand désert en passant par les plateaux, la richesse des paysages de l’Algérie marque les esprits et suscite la curiosité de ceux en quête d’évasion. Reliefs montagneux, dunes de sable doré et étendues désertiques font ressortir un panorama splendide qui est visible par les pupilles des yeux, mais aussi par des satellites en orbite.

Au cours des derniers mois, Keith Cowing, astrobiologiste américain et ancien employé de la NASA, a partagé une série de clichés pris par un satellite européen se trouvant à plus de 600 km au-dessus de nos têtes. Depuis 2015, les satellites de l’agence spatiale européenne « Sentinel-2 » gravitent autour de la terre. Ces satellites prennent des images des différentes localisations qui se trouvent sur leurs chemins.

Voici une petite sélection des représentations de certaines villes algériennes communiquées par Sentinel-2. Vous pouvez retrouver toutes les images ici.

Les satellites de la NASA photographient le panorama algérien

Les satellites de l’agence spatiale américaine (NASA) ont eux aussi recueilli des images de plusieurs régions d’Algérie. La NASA Earth Observatory a pour rôle de diffuser les images satellites relatives au climat et à l’environnement de la Terre au public. Voici quelques illustrations qui représentent plusieurs régions du sud algérien.

Le tassili n’Ajjer, un parc national situé dans le sud-est de l’Algérie. On distingue dans l’image différents types de roches et le sable qui s’affiche en jaune. Les zones bleues sont probablement des sels.

EO On This Day: Tassel n’Ajjer National Park https://t.co/HyuZVQG9NT This rocky plateau in #Algeria is rich in both geologic and human history. https://t.co/Qx1ZptvBGQ #NASAEO20 pic.twitter.com/oGX2Zf4F2N — NASA Earth (@NASAEarth) March 27, 2020

L’image du second tweet représente une frontière entre un important champ de dunes et des collines sombres le long de la frontière entre l’Algérie et la Libye. Ces paysages font partie des zones les plus sèches du désert du Sahara.

Portrait des vastes étendues couvertes de sable entre l’Algérie et de la Libye.