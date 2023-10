Vue d’ensemble de PrimeXBT Avis – levier de 1000x et copy trading

PrimeXBT est un marché de change de titres dérivé basé sur le bitcoin qui offre la latitude de trader des cryptomonnaies et instruments financier classiques tels que Forex, S&P 500 et Nasdaq composites, produits de première main tels que le gaz et huile, et plus depuis un seul et unique point d’accès.

La PrimeXBT Avis plate-forme autorise un rapport de démultiplication pouvant aller jusqu’à 100x pour les opérations sur cryptomonnaies et 1000x pour les transactions sur le Forex.

Application mobile Oui Siège de l’entreprise 2018 – Seychelles Méthode de dépôt crypto-monnaies, monnaie fiduciaire (carte de crédit possible) Cryptomen 9 Paires de devises 51 Posséder une crypto-monnaie Non Portefeuille individuel Non

Les avantages et les désavantages de PrimeXBT

Les avantages et les inconvénients majeurs de la plate-forme sont les suivants.

Avantage:

Faibles frais de courtage;

Sélection exhaustive de biens à échanger: cryptocurrences, monnaies, stocks, marchandises;

Possibilité de créditer son compte par carte de crédit ou de paiement via le changeur de devises intégré à Changelly;

Anonyme, pas besoin de vérification KYC;

12 prestataires de services de liquidité;

Outils pour l’analyse politique est disponible.

Les inconvénients:

Site assez récent sur le plan du marché;

Aucune donnée fournie manuellement;

Aucune API.

Cryptocurrencies disponibles

Parmi les crypto-monnaies disponibles sur PrimeXBT, on trouve une large variété de devises. Parmi elles, on trouve Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Cardano (ADA), Stellar (XLM) et beaucoup plus.

La qualité des cryptomonnaies proposées sur Prime XBT est sujette à modification, il est donc conseillé de se référer au portail de la plateforme pour connaître les informations les mieux adaptées à la réalité du marché.

Les méthodes de négociation de PrimeXBT

Afin de pouvoir trader sur la PrimeXBT Avis, il vous faut réaliser les opérations ci-dessous:

Recharger votre compte en BTC (lorsque vous rechargez à travers des banques ou autres, la reconversion en BTC se fera au taux de conversion en cours);

Transférez les capitaux vers vos transactions. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Ajouter des fonds au Compte de Commerce » depuis votre espace de travail individuel;

Aller sur la page « Trade » afin de pouvoir utiliser le logiciel de négociation qui contient de l’information et des fonctions diverses en direct.

Les outils ci-dessous sont accessibles en appuyant sur le lien Add Widgets (Ajouter des outils):

Diagramme. Il permet l’ouverture du graphique de négociation sur l’espace travail. Vous pourrez vous en servir pour suivre le fonctionnement du marchés, pour effectuer une analyse techniques, pour placer de nouvelles ordres et pour contrôler les ordre déjà passés;

Situation. Information sur les commandes en cours avec la capacité de les modifier;

Ordres. Suivre, définir et supprimer les commandes actives;

Transactions. L’historique des ordres effectués, effacés ou refusés;

Messages. Histoire des messages et des alertes du réseau.

En plus d’ajouter ou d’enlever les widgets, vous pourrez les déplacer sur votre écran par glisser-déposer.

PrimeXBT Covesting est un système de copie de documents proposé par la plate forme de négociation sur marge Prime XBT. Elle permet aux usagers de consulter les méthodes de négociation de négociateurs chevronnés et de les reproduire afin de dégager les mêmes bénéfices.

Les opérateurs confirmés qui décident de mettre leurs méthodes à la portée des autres opérateurs peuvent gagner jusqu’à 20 % de bénéfices sur leurs capitaux propres, ce qui constitue une situation gagnant-gagnant pour toutes les parties.

Frais de trading PrimeXBT

Les frais habituels sont de 0,05% pour les crypto-monnaies et de 0,01% pour les paires de devises. Par rapport aux commissions d’autres courtiers, la bourse est gagnante. Si le trader a un chiffre d’affaires important, il y aura un système de réduction.

Sécurité de PrimeXBT

PrimeXBT assure la sécurité des actifs de ses utilisateurs grâce à un ensemble de mesures:

Une vérification complète du risque systémique est effectuée après chaque ordre exécuté; Les actifs numériques sont stockés hors ligne en utilisant la technologie Multisig; Le trafic est protégé par un cryptage SSL; Cloudfare protège contre les attaques DDoS et autres attaques distribuées; Une liste blanche de portefeuilles BTC est utilisée;

L’authentification à deux facteurs peut être connectée pour accéder au compte.

Comment ouvrir un compte PrimeXBT?

Vous pouvez rejoindre la bourse PrimeXBT Avis et gagner de l’argent en négociant avec elle après vous être inscrit, ce qui est absolument gratuit et ne demande que quelques minutes de temps de la part de l’utilisateur. Pour commencer, le site officiel de la plateforme est présenté dans un grand nombre de langues. En effet, après votre inscription, si le site ne passe pas automatiquement en russe, vous pouvez utiliser le menu des langues et sélectionner la localisation souhaitée.

Ensuite, cliquez sur « Enregistrement » et remplissez le formulaire d’enregistrement.

Celui-ci ne vous demandera qu’un minimum d’informations, puisqu’il vous suffira de saisir votre adresse électronique et votre mot de passe, d’accepter les termes de l’accord d’utilisation ci-dessous et de cliquer sur « S’inscrire ».

Un courriel de confirmation sera envoyé à l’adresse électronique que vous avez indiquée, il vous suffira de l’ouvrir et de cliquer sur le bouton « Confirmer ».

Méthodes de dépôt et de retrait

Votre compte sur la bourse PrimeXBT est alimenté en bitcoins. Pour effectuer un dépôt, vous pouvez utiliser votre adresse ou votre code QR en le scannant dans votre portefeuille mobile, ou vous pouvez payer manuellement via le système de paiement de votre choix parmi ceux supportés par Changelly. Les cartes de débit ou de crédit Mastercard/VISA sont disponibles.

Vous pouvez acheter des bitcoins pour les transférer à Prime XBT en utilisant des échangeurs de crypto-monnaies ou des échanges tels que EXMO, LocalBitcoins.

Frais de retrait de PrimeXBT

Les frais de retrait de PrimeXBT dépendent du niveau de crypto actif utilisé et de la crypto monnaie spécifique. Certaines crypto-monnaies peuvent avoir des frais fixes, tandis que d’autres peuvent avoir des frais qui dépendent du montant retiré. Nous vous recommandons de consulter le tableau des commissions sur le site officiel de Examen PrimeXBT ou dans votre cabinet personnel pour plus de détails sur les frais de retrait.

Bonus de dépôt PrimeXBT

PrimeXBT offre un bonus de dépôt aux nouveaux membres. Grâce à ce bonus, vous pouvez recevoir des fonds supplémentaires sur votre compte après avoir effectué votre premier dépôt. Le montant et les conditions du bonus sont susceptibles d’être modifiés, il est donc conseillé de consulter le site officiel de PrimeXBT pour obtenir les dernières informations ou de contacter l’équipe d’assistance pour plus de détails sur le bonus de dépôt.

Effet de levier

Peu de gens savent ce qu’est ce type de trading. Il s’agit de la possibilité de négocier plus d’argent que vous n’en avez sur votre compte, c’est-à-dire de négocier avec des « fonds empruntés ».

Vos propres bénéfices peuvent être multipliés par plusieurs fois, mais les mauvaises transactions peuvent entraîner des pertes considérables. L’effet de levier maximum est de 100:1 pour les paires de crypto-monnaies, et de 1000:1 pour certaines paires de devises.

Application mobile PrimeXBT (IOS, Android)

Une application mobile a été développée pour faciliter l’utilisation des services de la bourse. Elle est disponible sur Google Play et l’App Store. Vous pouvez utiliser l’application pour passer des ordres et consulter toutes les informations dont vous avez besoin.

Service client

PrimeXBT fournit un service client de qualité en offrant une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de divers canaux de communication, y compris le courrier électronique et le chat en ligne. Leur équipe d’assistance est prête à vous aider pour toute question relative à la plateforme, aux dépôts et retraits, au trading ou à d’autres problèmes.

Témoignages de clients

Théodore: « PrimeXBT offre de bonnes conditions de trading et permet de trader sur de nombreux actifs. Ce courtier est bon. Ils m’inspirent vraiment parce que c’est avec ce courtier que j’ai senti que je pouvais faire beaucoup de choses pour la première fois ».

Cette société de courtage m’a été recommandée par mes amis qui travaillent avec Examen PrimeXBT depuis un certain temps. Toutes les transactions financières sont rapides ici.

Michael: « J’ai un compte réel chez PrimeXBT depuis plus de 6 mois avec des prix très intéressants et une excellente exécution. Le service client est l’un des meilleurs que j’ai rencontré. Dans l’ensemble, je suis très satisfait de mon expérience avec ce courtier ».

Conclusion

La société est une plateforme de trading claire, simple et sécurisée. Le grand nombre de fonctionnalités et d’outils n’interfère pas avec le fonctionnement intuitif du site.

La plateforme PrimeXBT Avis supporte un grand nombre de transactions par seconde et est conçue pour résister à des charges extrêmes.

F.A.Q

Puis-je utiliser PrimeXBT en Europe?

Oui, PrimeXBT est disponible en Europe. La plateforme offre ses services aux traders de différents pays, y compris la plupart des pays européens.

PrimeXBT est-elle une arnaque?

Cette plateforme n’est pas une arnaque. Elle accorde la plus grande attention à la sécurité et à la légalité, c’est pourquoi elle fonctionne de manière officielle.

PrimeXBT propose-t-il le trading social?

Oui, PrimeXBT propose du trading social grâce à leur fonction Covesting.

PrimeXBT propose-t-il le copy trading?

Oui, Examen PrimeXBT propose le copy-trading grâce à sa fonction innovante Covesting. Avec Covesting, vous pouvez sélectionner des traders expérimentés et copier automatiquement leurs transactions.