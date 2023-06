Vue de l’espace, la belle Alger captive l’astronaute émirati Sultan Al Neyadi (PHOTOS)

Alger, surnommée « la blanche », est une ville fascinante, chargée d’histoire et d’une beauté singulière. Récemment, un astronaute émirati a eu l’opportunité exceptionnelle de capturer des photos d’Alger depuis l’espace, offrant ainsi une perspective unique sur la ville.

Ces images époustouflantes, prises depuis la Station spatiale internationale (ISS), ont rapidement suscité l’émerveillement et l’admiration. Les clichés mettent en évidence la majestuosité de la baie d’Alger, bordée par les eaux scintillantes de la mer Méditerranée. Les montagnes de l’Atlas, qui se dressent majestueusement à l’horizon, ajoutent une dimension spectaculaire à ces photographies.

Sultan Al Neyadi est un ingénieur en télécom originaire des Émirats Arabes Unis. Il exerce la fonction d’ingénieur de vol pour un programme spatial arabe depuis plusieurs années. Du haut de sa navette spatiale, Sultan prend régulièrement des photos des paysages terrestres et les partage avec sa communauté. Dernièrement, l’astronaute s’est penché sur la ville d’Alger et ses environs.

Ces photos d’Alger prises depuis l’espace offrent un aperçu saisissant de l’architecture et du développement urbain de la ville. On y distingue clairement les bâtiments emblématiques tels que la Casbah, avec ses ruelles pittoresques et ses maisons traditionnelles en pierre, ainsi que les constructions modernes qui témoignent du dynamisme de la ville.

La beauté des paysages algérois révélée depuis l’espace

Grâce à ces photos d’Alger prises depuis l’espace, Al Neyadi nous transporte dans une autre dimension, offrant une vision unique de la ville. Au-delà de leur valeur esthétique, ces images rappellent l’importance de prendre soin de notre planète. En contemplant Alger depuis l’espace, il est possible de réaliser à quel point la Terre est fragile et précieuse.

Ces images constituent, pour ainsi dire, une nouvelle façon d’apprécier la beauté de notre planète. Un rappel poignant de la nécessité de préserver et de protéger nos trésors naturels pour les générations futures.