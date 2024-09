Voyagez moins cher : Alger – Barcelone à partir de 27€ avec Vueling en octobre 2024

L’Espagne en octobre offre un climat paisible pour les voyageurs les plus avisés. Loin de l’affluence estivale, le pays offre la possibilité de découvrir des paysages enchanteurs dans une ambiance plus calme. En ce mois, les prix des billets d’avion baissent aussi.

C’est le cas chez la low cost Vueling. La compagnie aérienne propose, pour le mois d’octobre, la possibilité de voyager à partir de l’Algérie vers l’Espagne à petit prix.

Vols Alger – Barcelone : la low cost Vueling affiche de nouvelles promotions

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne espagnole propose plusieurs opportunités de voyage à petit prix. L’Algérie fait partie des destinations les plus abordables pour le prochain mois d’octobre, pour voyager au départ de l’Espagne.

En effet, la compagnie aérienne met en vente ses billets de voyage au départ de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger vers Barcelone, à partir de 27 euros. Pour pouvoir profiter de ce tarif, il convient de réserver son vol pour le 28 et le 29 octobre 2024.

Par ailleurs, si vous souhaitez voyager un peu plus tôt, d’autres billets de voyage en aller simple sont disponibles au prix intéressant de 37 euros, notamment pour les dates du 5, 7 et 12 octobre 2024. La compagnie low cost propose, pour la fin du mois d’octobre, d’autres billets à 30 euros seulement, entre Alger et Barcelone.

Qu’en est-il des vols vers Alicante ?

En automne, notamment durant le mois octobre, les voyages, au départ d’Alicante, restent abordables. En effet, sur son site de réservation, la low cost espagnole, Vueling, propose ses billets de voyage en aller simple à partir de 42 euros. Ces vols sont disponibles pour le 13 octobre 2024.

Par ailleurs, pour emprunter le vol Alger – Alicante, Vueling propose des billets au prix de 47 euros, mais aussi à 50 euros. Un tarif qui reste abordable et pas cher, notamment pour les passagers qui voyagent sans bagages pendant ce mois d’octobre.

Il est important de rappeler que ce tarif permet de voyager uniquement avec un bagage à main qui se placera sous le siège du passager. Le bagage en cabine et le bagage en soute sont payants chez Vueling et coûtent à partir de 21 euros par personne, une politique appliquée par toutes les compagnies low cost.

