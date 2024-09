Voyageurs algériens, voici les destinations les moins sûres pour les touristes en 2024

Connaître les destinations les moins sûres est une étape importante pour tout voyageur soucieux de sa sécurité. Dans ce sillage, la plateforme suédoise, Safeture, a publié le classement des pays les plus dangereux pour les touristes en 2024.

Safeture est une plateforme numérique qui a pour mission d’alerter contre les risques en temps réel. Elle vient de publier sa carte des destinations les plus dangereuses pour les touristes étrangers en 2024.

À LIRE AUSSI : Destinations de vacances les plus avantageuses en septembre : Alger prend la 3e place du podium

Les destinations les plus dangereuses pour voyager en 2024

Plusieurs facteurs sont pris en compte pour dresser cette carte. Notamment, la sécurité, la criminalité, les risques sanitaires, les soins médicaux… Sur cette carte, trois pays sont considérés par Safeture comme les plus dangereux pour voyager en 2024.

Il en est question d’Haïti, qui se positionne comme la destination la plus déconseillée cette année, en raison des risques d’enlèvement et de crime qui sont élevés dans la capitale. Le Venezuela est aussi considéré comme dangereux à cause des actes de violence, des enlèvements et des délits à caractère sexuel.

Par ailleurs, l’Afghanistan complète le podium des destinations les plus dangereuses pour les mêmes raisons. La liste des 10 pays les moins sûrs pour voyager en 2024 se poursuit avec la Birmanie, le Pakistan, le Soudan du Sud, le Congo, la Syrie, le Yémen et le Burkina Faso.

Qu’en est-il de l’Algérie ?

De l’autre côté de la balance, Safeture énumère les pays les plus sûrs pour voyager en 2024. À titre d’exemple, on cite l’Australie, la Barbade, le Danemark, la Polynésie, l’Allemagne, le Japon, le Canada, la Croatie, le Portugal ou encore la Suisse.

Par ailleurs, d’autres pays comme le Maroc, la Chine, le Costa Rica, l’Espagne et l’Arabie Saoudite sont classés comme des destinations à faible risque de voyage en 2024. La plateforme classe aussi l’Islande, la Norvège et la Finlande comme des pays avec des niveaux de sécurité plus élevés.

Sur la carte de Safeture, on constate que l’Algérie a été classée parmi les pays présentant un risque de voyage élevé. Notamment, dans la région sud du pays et au niveau des frontières avec la Libye et la Tunisie.

À LIRE AUSSI : Quelle compagnie offre la meilleure franchise bagage : Air Algérie, Air France ou Tassili Airlines?