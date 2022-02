Voyages vers la Tunisie : bonne nouvelle pour les vaccinés

Le tourisme étant l’un des moteurs de l’économie tunisienne, la crise sanitaire s’est vu être un véritable frein.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement tunisien a décidé le 27 janvier dernier d’assouplir les conditions d’entrée.

En Europe, mais aussi au Maghreb beaucoup de pays allègent leurs restrictions sanitaires et la Tunisie n’y manque pas.

Contrairement au Maroc qui n’a rouvert ses frontières que depuis cette semaine après deux mois de fermeture la Tunisie , elle, avait gardé une certaine activité et ne fait donc qu’ajuster son protocole.

Nouveau protocole: le vaccin à lui seul suffit

Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a annoncé ce jeudi 10 février que pour toute personne âgée de plus de 18 ans le test PCR n’est plus obligatoire si celle-ci présente un certificat de son schéma vaccinal correctement effectué et ce à partir du 15 février.

Cependant la présentation d’un TEST PCR négatif de moins de 48h ou d’un test antigénique de moins de 24h sera demandée à toute personne non vaccinée ayant plus de six ans.

Pour plus de sécurité les arrivants seront soumis à des tests rapides ou PCR aléatoirement et si celui ci s’avère positif, le concerné doit se soumettre à un confinement de cinq jours voir sept si ses symptômes persistent.

Afin de stimuler encore davantage l’ activité du pays , la présidence du gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu à partir de ce jeudi 10 février 2022 en prenant compte de l’évolution de la situation sanitaire, ce qui devrait ravir les prochains arrivants.