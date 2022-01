Voyages vers la Suisse et l’Egypte : bonne nouvelle chez Air Algérie

Pour les voyageurs, la flexibilité des billets est un véritable plus notamment dans un contexte de difficultés et de complications à cause de la pandémie. Cela rime avec un nombre de vols très réduits face à une très forte demande et une réouverture partielle des frontières aériennes comme c’est le cas en Algérie.

Hier, la compagnie aérienne nationale Air Algérie a annoncé une bonne nouvelle aux voyageurs. En effet, tous les anciens billets de et vers le Caire et Genève peuvent désormais être modifiés sans frais supplémentaires. « Pour plus de flexibilité pour vos prochains voyages, Air Algérie vous informe que tous vos anciens billets, de et vers le Caire, émis avant le 28 janvier 2022, et de et vers Genève, émis avant le 29 janvier 2022, sont modifiables sans différences tarifaires ni frais supplémentaires » lit-on dans la publication de la compagnie sur sa page Facebook officielle.

Il convient de noter que cette flexibilité s’applique uniquement lorsqu’on voyage dans la même classe, comme l’a précisé Air Algérie. Des frais supplémentaires devront être payés si le voyageur décide de voyager en classe supérieure à celle choisie initialement.

Le Caire et Genève, les nouvelles destinations chez Air Algérie

Le 17 janvier dernier, le ministre des Transports Aïssa Bekkai avait annoncé l’ajout de deux dessertes au programme des vols internationaux concernés par la réouverture progressive des frontières aériennes. Air Algérie a commencé à desservir l’Egypte et la Suisse à partir du 25 janvier ; vers le Caire deux fois par semaine, mais aussi vers la ville de Genève une fois par semaine.

Il convient de rappeler que Air Algérie opère la ligne Alger – Caire deux fois par semaine tous les lundis et vendredis et Alger – Genève une fois par semaine tous les samedis.