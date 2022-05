Voyages : un autre pays européen met fin aux restrictions anti-Covid

Emboîtant le pas à de nombreux pays européens, le gouvernement belge a décidé de lever les restrictions de voyage imposées dans le cadre de la pandémie du virus covid-19. Cela a été annoncé le mardi 24 mai 2022 par l’ambassade de Belgique en Algérie par le biais de sa page Facebook. Par conséquent, les voyageurs se rendant dans ce pays membre de l’Union européenne ne subiront plus aucune contrainte pour accéder au Royaume.

L’Ambassade informe donc de la fin des interdictions de voyage non essentielles, entrée en vigueur le lundi 23 mai 2022. La présente décision sous-entend le renoncement à l’obligation de fournir un certificat de vaccination, de rétablissement ou un test de dépistage négatif à son arrivée en Belgique. De même, elle annonce la levée de l’obligation de renseigner en ligne puis de présenter un Personal Locator Form (PLF), ainsi que la fin des tests effectués les jours 1 et 7 et celle de la mise en quarantaine de 10 jours.

En revanche, l’ambassade de la Belgique en Algérie indique que « la suppression de ces obligations ne s’applique pas aux voyageurs qui proviennent d’un pays à très haut risque (Variant of Concern). Pour eux, les règles actuelles continuent de s’appliquer. Il n’y a actuellement aucun pays classé comme pays à très haut risque.”

Par ailleurs, l’obligation du port du masque dans les transports publics et autres endroits a été annulée. Cette mesure demeure toutefois efficace dans les établissements hospitaliers, les cabinets médicaux, les maisons de retraite … Cette décision de simplifier certaines des mesures relatives à la pandémie COVID-19 résulte du fait que le nombre d’hospitalisations dans le pays est très faible et que la courbe du nombre des nouveaux cas de COVID-19 a tendance à baisser.

« Le taux de reproduction des contaminations et des hospitalisations reste en permanence inférieur à un, ce qui indique un net ralentissement de la circulation du virus. Le nombre de lits occupés par des patients covidés dans les unités de soins intensifs se situe également autour de 100 depuis un certain temps et reste donc bien en dessous du seuil de 300 », note le service public fédéral à ce sujet .

Les personnes désireuses de voyager en Belgique peuvent donc être rassurées. En effet, le pays suit l’exemple du Royaume-Uni qui a choisi de ne plus appliquer de restrictions en rapport avec la pandémie de covid-19 et ce depuis le 18 mars 2022. La levée de ces mesures sanitaires témoigne d’un retour à la normale après une crise sanitaire datant de plus de 2 ans ayant fortement pesé sur le secteur du voyage.

Une quarantaine pour la variole du singe en Belgique ?

Alors que les restrictions liées au coronavirus ont été levées, le gouvernement belge a instauré une mise en quarantaine pour une durée de trois semaines applicable aux personnes qui présentent des symptômes de la variole du singe, ce qui en fait le premier pays d’Europe à adopter de telles mesures.

La variole du singe est une maladie infectieuse virale très rare qui se manifeste surtout chez les voyageurs ayant récemment séjourné en Afrique. Les premiers cas de cette maladie ont déjà été détectés dans dix pays en dehors de l’Afrique centrale et de l’Ouest.