Voyages touristiques à l’étranger : vers une inévitable flambée

2020 a été une véritable année blanche pour le secteur du tourisme en Algérie. Les répercussions de la crise sanitaire, de la fermeture des frontières et de la suspension des transports, ont été catastrophiques pour le tourisme en général, mais pour les agences touristiques en particulier.

90 % des agences touristiques ont déjà mis la clé sous le paillasson, a rapporté aujourd’hui le quotidien arabophone Al Chourouk, qui ajoute que seulement 400 agences touristiques assure actuellement les opérations de réservation et d’organisation des voyages.

En ce qui concerne les voyages hors des frontières du pays, ils ne sont pas du ressort de ces agences, indique Ali Menacer, membre de l’association nationale des agences de tourisme et de voyage, vu que la reprise des vols ne concerne que les ressortissants Algériens qui désirent revenir en Algérie, et seulement les hommes d’affaires, les étudiants, les travailleurs, ou bien sur les cas qui nécessitent des soins à l’étranger.

Hausse des prix et boycott des vols

Ali Menacer a assuré pour la même source que le prix du billet d’avion a triplé, et que les Algériens vont très probablement bouder ces vols touristiques à l’étranger jusqu’au mois de décembre prochain. Selon cet intervenant, la cause de cette différence tarifaire revue à la hausse est liée aux frais relatifs aux tests PCR et au confinement obligatoire exigés dans certains pays. Les prix affichés par les hôtels, mais aussi le prix du billet lui-même sont également pointés du doigt.

Pour Ali Menacer, le secteur touristique est dans le flou. La priorité du gouvernement est actuellement de rapatrier les Algériens bloqués à l’étranger, les agences touristiques ne sont donc pas concernées par cette reprise des vols. Pour combler le retard, ces mêmes agences, ou ce qu’il en reste, se sont tournées vers le tourisme intérieur.

Par Ailleurs, Ali Menacer a indiqué que les agences touristiques en Algérie ont déjà perdu 100 % de leur chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2020. Le dernier événement organisé par ces agences a été le réveillon de l’année 2020. Trois mois après, la crise s’est durablement installée.