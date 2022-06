Voyages : restrictions anti-Covid, l’Italie se prépare pour l’été 2022

Comme tous les autres pays, l’Italie a instauré un ensemble de mesures pour faire face à la pandémie du Covid-19, au cours des deux dernières années. Cependant, après l’amélioration du contexte sanitaire dans le monde, plusieurs pays ont entamé la levée de ces restrictions pour assurer un meilleur été 2022 mais aussi pour donner un petit coup pour le secteur touristique. Au nombre de ses pays, on cite l’Italie.

En effet, le ministère italien a annoncé lundi 30 mai 2022, que ce pays abandonnera toutes les règles de voyage à compter d’aujourd’hui 1 juin. Ainsi, tous les voyageurs, peu importe leur pays d’origine, ne seront plus obligés de présenter une preuve de vaccination, de guérison ni un test de dépistage négatif, pour pouvoir se rendre en Italie.

La levée de ces mesures permet, à compter d’aujourd’hui, à quiconque de voyager sur le territoire italien sans aucune restriction. Pour rappel, l’Italie représente un des pays de l’union européenne qui ont instauré un système anti Covid-19 des plus strictes. Et ce, pour calmer le nombre important des infections enregistrées au début de la pandémie.

Jusqu’au 31 mai 2022, les voyageurs souhaitant se rendre en Italie étaient contraints de fournir un certificat de vaccination. Le pays autorise également de présenter une preuve de guérison et de rétablissement du Covid-19; mais aussi un test de dépistage négatif valide.

La levée des mesures anti Covid-19 renforce le secteur du tourisme

Toutefois, à l’arrivée de la saison estivale, ce pays a décidé de renoncer à toutes ces mesures et de suivre les autres pays européens pour bien préparer l’été. Ainsi, grâce à la reprise des traitement des demandes de visas par l’ambassade de l’Italie en Algérie, en date du 6 mars 2022, les algériens pourront passer leurs vacances d’été dans ce pays. Surtout avec le lancement du nouveau programme des vols. En effet, conformément à ce dernier, Air Algérie prévoit quatre vols hebdomadaires reliant Alger à Rome et deux autres vers Milan.

Dans l’attente de la mise en vente du reste du programme d’Air Algérie spécial été 2022; les voyageurs algériens n’ont de choix que de se contenter du peu déjà disponibles. Effectivement, jusqu’à présent, le transporteur national n’a commercialisé que quelques unes de ses destinations, notamment vers Montréal, Francfort et Istanbul.

Rappelons que la compagnie aérienne nationale a prononcé l’ouverture des réservations pour son nouveau programme le 26 mai 2022. Et ce en commercialisant ses deux lignes Alger – Montréal et Oran – Francfort. Et ce n’est qu’hier qu’elle a affiché ses billets à destination d’Istanbul; ( au départ d’Alger, Constantine, Annaba et Oran). Avec ce nombre de destinations réduit, la diaspora algérienne reste à sa faim.