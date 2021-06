Voyages pour les Algériens : la Tunisie dévoile les conditions

L’ambassade de la Tunisie en Algérie a dévoilé, aujourd’hui, les conditions à remplir pour pouvoir fouler le sol Tunisien. Une quinzaine de jours donc après l’ouverture effective des frontières entre l’Algérie et la Tunisie, cette dernière a publié, via son ambassade en Algérie, les conditions que les voyageurs doivent respecter, dans le cadre d’une crise sanitaire qui persiste, et qui risque de gâcher une autre saison estivale.

Il est à rappeler que le président Tebboune, qui a annoncé une ouverture partielle des frontières Algériennes, a également précisé que la Tunisie faisait partie des pays avec lesquelles des liaisons aériennes seront assurées. De leur part, les autorités Tunisiennes ont pris une série de décisions afin de limiter au maximum le risque d’une nouvelle vague de la pandémie.

Les conditions pour entrer en Tunisie

Selon l’ambassade Tunisienne en Algérie, les voyageurs qui ont pu recevoir toutes doses nécessaires du vaccin contre la covid-19, seront exemptés des mesures du confinement. Ceci dit, cette catégorie de voyageurs restera toujours soumise à une série de mesures sanitaires.

L’ambassade précise que les voyageurs vaccinés et ceux qui ont été atteints du virus pendant les six mois qui précèdent leur entrée en Tunisie, ne seront pas soumis ni aux mesures du confinement ni à l’obligation de présenter un test RT-PCR. Cette catégorie sera toutefois soumise à l’obligation de présenter un certificat de vaccination qui porte un CODE QR pour les personnes vaccinées, en ce qui concerne les personne ayant été déjà contaminées, elles doivent quant à elles présenter un certificat médical qui le prouve.

Dans le cas du commun des voyageurs, âgés toutefois de plus de 12 ans, ils seront tous soumis à l’obligation de présenter un test PCR négatif datant de moins de 72 heures avant l’heure de l’embarquement. Le test sera remis aux services sanitaires de l’aéroport d’arrivée, indique l’ambassade tunisienne, qui ajoute que les voyageurs devraient également se soumettre à une période de confinement fixée à sept jours.

Le communiqué de l’ambassade a également indiqué qu’un échantillon des voyageurs va être choisi à l’arrivée, et ce, afin de subir un test express. Enfin, le communiqué de l’ambassade a rappelé que les voyageurs vers la Tunisie doivent aussi imprimer et remplir deux documents mis à leur disposition sur le site https://app.e7mi.tn. Des documents qui doivent être remis aux services sanitaires qui seront présents sur les aéroports tunisiens.