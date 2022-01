Voyages organisés : le ministère du Tourisme resserre la vis

À l’approche des occasions, des fêtes, ou des congés, on voit pulluler sur les réseaux sociaux des centaines, voire des milliers d’annonces proposant des voyages organisés « pas cher », vers de nombreuses wilayas touristiques du pays.

Bien que l’intention soit parfois louable de la part de certains, dont le but est de promouvoir le tourisme domestique, le fait est que derrière beaucoup de ces annonces, se cachent un amateurisme qui peut parfois nous faire regretter d’avoir fait le premier pas.

Le Ministère du Tourisme, après un grand relâchement, a finalement décidé de réagir face à cette tendance qui n’est pas dénuée de risques liés à l’escroquerie et à l’insécurité. C’est dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux que la tutelle a annoncé qu’elle mène « un combat » contre les voyages organisés de manière illégal.

5 bus contrôlés à Annaba

C’est, « dans le cadre de la lutte contre l’organisation illégale de voyages touristiques par les associations et gérants des pages sur les réseaux sociaux, que la Direction du Tourisme et de l’Artisanat d’Annaba, la Direction du Commerce et les Forces de sécurité ont mené une inspection qui a touché 5 bus destinés à opérer des voyages organisés illégaux », indique un communiqué du Ministère du Tourisme, publié sur son compte Tweeter.

« Des poursuites judiciaires sont en cours », ajoute le même communiqué. De telles interventions afin de contrôler les organisateurs sont certes louables, toutefois, cette situation résulte du manque d’initiatives étatiques, mais surtout aux difficultés bureaucratiques auxquelles peuvent se heurter les acteurs de ce secteur.