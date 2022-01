Voyages : 14 pays accessibles sans visas pour les Algériens

Les voyages sont certainement une partie de plaisir. Cependant, les procédures qui les précèdent ne le sont guère. Passeport, réservation de billet et surtout visa, il y a du travail.

De ce fait, beaucoup se retrouvent décourager à entamer ces procédures, notamment celles du visa qui les contraint souvent à attendre longtemps pour une réponse, ou encore fournir beaucoup de documents et se déplacer dans moult administrations.

Mais, il existe un moyen d’éviter ces lourdes procédures pour certains pays. En 2022, le passeport algérien a augmenté en points de mobilité, il est classé 74e dans le classement de puissance. Les titulaires d’un passeport algérien peuvent accéder sans visas ou avec visas à l’arrivée à plusieurs destinations, selon le Passport Index.

Pour nos voyageurs, le passeport algérien ouvre les portes à 57 pays soit sans visas, soit avec visas à l’arrivée, de quoi les encourager à planifier leur prochain voyage vers l’une de ces destinations.

Quels sont les pays accessibles sans visas / visas à l’arrivée ?

Les pays accessibles sans visas préalables avec le passeport algérien sont 14, à savoir le Bénin, la Dominique, l’Équateur, la Gambie, la Guinée, Haïti, Hong Kong, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, St Vincent et les Grenadines, la Syrie et la Tunisie.

Les autres pays de la liste donnant un visa à l’arrivée sont : Angola, la Bolivie, le Cambodge, le Cap-Vert, Comores, Cuba, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guiné-Bissau, l’Iran, la Jordanie, le Kenya, le Liban, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Népal et Nigeria.

Il s’agit également du : Nicaragua, Palaos, Rwanda, Samoa, Sénégal, Seychelles, Somalie, Soudan du Sud, Tadjikistan, Suriname, Tanzanie, Ouganda, Timor oriental, Togo, Yémen, Zimbabwe, Tuvalu, Ouzbékistan, en plus d’une destination de rêve au cadre paradisiaque attirant des milliers de voyageurs chaque année : les Maldives. Pour le Sri Lanka et la Côte d’Ivoire, on peut y accéder avec une Electronic Travel Authorization (ETA).