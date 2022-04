Voyages : les États-Unis place l’Algérie sur sa « liste orange »

Le Département d’Etat américain, qui équivaut à notre Ministère des Affaires étrangères (MAE), avait inscrit, en février 2021, dans sa liste des pays où il est vivement déconseillé de se rendre, le territoire algérien à cause de la pandémie liée au Covid-19, signalant un degré alarmant de propagation de ce virus en son sein. Toutefois, les États-Unis ont désormais assoupli l’avertissement adressé à leurs ressortissants désireux de se rendre en Algérie.

Le Département d’Etat américain a fait passer le lundi 18 avril 2022 la recommandation de voyage pour l’Algérie du niveau quatre (ne pas voyager) au niveau deux (faire preuve d’une prudence accrue). Ainsi, le but des recommandations publiées dans son site officiel, aux voyageurs, est de renseigner les citoyens américains qui souhaitent voyager à l’étranger.

Ce niveau de recommandations de voyage qui concerne l’Algérie invite les citoyens américains désireux de se rendre sur le territoire national, de faire preuve de beaucoup de prudence en raison du terrorisme et des enlèvements. Les ressortissants américains en Algérie sont donc tenus de ne pas se rendre sur :

Les régions près des frontières Est et Sud;

Les zones se trouvant dans le Sahara pour des raisons comme déjà citées de terrorisme et d’enlèvement.

La même source a indiqué dans son actualisation, que l’Algérie est toujours touchée par des opérations terroristes qui ont principalement lieu dans les zones rurales. Cependant, le département d’Etat américain n’a pas éliminé les possibilités d’attaques terroristes sur les zones urbaines et ce malgré la présence d’un niveau de sécurité important. Par ailleurs, le gouvernement américain a limité ses interventions en dehors de la wilaya d’Alger, et pour cause les restrictions de voyage instaurées par l’Algérie et qui touchent les employés du gouvernement américain.

Les Etats-Unis d’Amérique invitent à ne pas se rendre dans ces zones

Les autorités américaines concernées invitent ainsi ces ressortissant à ne pas se rendre dans les zones rurales situées à moins de 50 km (31 miles) de la frontière avec la Tunisie et à moins de 250 km (155 miles) des frontières avec la Libye, le Niger, le Mali et la Mauritanie en raison des activités terroristes et criminelles, y compris les enlèvements. Ni de voyager par voie terrestre dans le désert du Sahara, voilà ce qui a été dit par la même source.

Cette amélioration des conditions de voyage des visiteurs en Algérie intervient après la décision des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Cette agence a en effet choisi d’alléger sa propre recommandation concernant les voyages en Algérie ainsi que dans plus de quatre-vingts (80) pays d’un cran. Il convient par ailleurs de souligner que le Maroc est positionné au même niveau que l’Algérie. La Tunisie est, pour sa part, placée en quatrième position, et ce depuis janvier 2022.