Voyages : la Tunisie durcit ses règles d’entrée

Face à la flambée du nombre des cas de contaminations partout dans le monde notamment en Europe, beaucoup de pays durcissent leur protocole sanitaire afin d’éviter de nouvelles vagues du Coronavirus, notamment avec l’apparition du nouveau variant « Omicron » qui selon les premières études est plus contagieux que les variants précédents.

Face à cette apparition et cette flambée des cas de contamination, la Tunisie met à jour les conditions d’entrée à son territoire. A partir du 1er décembre 2021, les voyageurs non-résidents en Tunisie et non-vaccinés sont interdits d’accès au territoire tunisien.

Les voyageurs vaccinés de plus de 18 ans doivent présenter un schéma vaccinal contre le Covid-19 complet. En outre, tous les voyageurs de plus de 6 ans se rendant en Tunisie doivent : présenter un test PCR négatif à la Covid-19 de moins de 48 heures avant le premier embarquement, portant un (QR code).

Ils doivent également remplir avant l’embarquement les informations obligatoires demandées sur le site , imprimer et signer les documents générés par l’application qui seront remis aux services sanitaires tunisiens à l’arrivée et se soumettre aux tests de dépistage aléatoires qui seront réalisés à l’arrivée. Les personnes positives devront appliquer la quarantaine obligatoire.

Le variant « Omicron » fait régner l’inquiétude

Le nouveau variant découvert en Afrique du Sud oblige plusieurs pays à fermer leurs frontières aux pays de l’Afrique australe et à durcir les conditions d’entrée dans l’objectif de se prémunir contre cette nouvelle souche du virus. Omicron, dit inquiétant et préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’a pas de symptômes apparents. Les seuls signes jusque-là enregistrés se limitent à une extrême fatigue, des courbatures et une toux légère.

Malheureusement, la possibilité de symptômes plus grave n’est pas à éliminer, d’autres études plus approfondies nous apporterons davantage d’informations.