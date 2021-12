Voyages : la France renforce le protocole sanitaire aux frontières

Face à la reprise inquiétante de l’épidémie de COVID-19, la France est en passe d’instaurer à partir de samedi un nouveau protocole renforcé pour les voyageurs internationaux. Cette démarche vise à limiter la propagation sur son territoire du nouveau variant Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, a annoncé, ce mercredi, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Le protocole encadrant les déplacements internationaux sera donc « extrêmement renforcé » suite au recensement de 13 cas suspects de contamination par le nouveau variant Omicron sur l’ensemble du territoire français, a expliqué le porte-parole du gouvernement.

Pour Gabriel Attal, « il est donc fort probable que des cas d’infection par ce nouveau variant identifié en Afrique du Sud soient déjà présents en France et identifiés dans les heures ou jours à venir ». La stratégie du gouvernement ? combiner détection précoce, mesures préventives et vaccination obligatoire, et ce, pour éviter une éventuelle submersion.

Test PCR « négatif » pour tous!

Un test de dépistage du coronavirus négatif réalisé dans un délai de 48 heures sera donc requis pour tous les voyageurs en provenance de pays hors de l’Union européenne, qu’ils soient ou non vaccinés. C’est une nouvelle mesure drastique qui entrera en vigueur samedi 4 décembre. l’Algérie est donc concernée par ce protocole.

Pour ce qui des vols depuis les pays d’Afrique australe, suspendus d’ailleurs depuis la fin de la semaine dernière pour éviter la propagation du nouveau variant Omicron du coronavirus, reprendront samedi. Néanmoins, les vols seront strictement encadrés et limités à certaines catégories de personnes.