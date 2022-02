Voyages France : vers l’allègement des restrictions pour les voyageurs

Après une longue suspension des voyages à cause de la pandémie du Covid-19, les frontières aériennes mondiales s’ouvrent petit à petit pour les voyageurs avec un protocole sanitaire strict. Le secteur du tourisme et des voyages a été largement affecté par la crise sanitaire.

Les gouvernements ont donné le feu vert aux voyages avec une condition ; l’application rigoureuse du protocole sanitaire strict mis en place. Cela a pour but de retourner progressivement à la vie normale tout en œuvrant à empêcher l’importation des nouveaux variants et à endiguer la propagation du coronavirus.

La France, qui reçoit des milliers voyageurs a mis en place certaines mesures au niveau des aéroports et des ports à l’instar de l’obligation de présenter un test PCR ou antigénique. Les professionnels du voyage à l’Hexagone réclamaient des « voyages internationaux sans restrictions, au moins pour les personnes entièrement vaccinées » par extension la levée de l’obligation de test PCR ou antigénique, pour que le secteur du voyage revienne à une situation plus normale.

Vers la fin des tests PCR obligatoires

Plusieurs pays européens n’exigent plus ces tests comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Irlande ou encore la Suisse, et la France va leur emboîter le pas. Selon une déclaration faite au média BFM TV par le ministère des Affaires Étrangères français, il n’y aura plus d’obligation de test PCR ou antigénique pour se rendre en France d’ici une semaine, quel que soit le pays d’origine, et ce, à condition d’être entièrement vacciné contre le Covid-19.

Les autres restrictions seront encore exigées à l’instar des motifs impérieux pour les voyages appliqués encore pour certains pays à haut risque, mais cela marquera la fin des tests, un grand pas pour le secteur.