Voyages France – Algérie: du vrai low-cost en perspective avec Volotea

En Algérie, les prix des billets d’avion est devenu un sujet épineux au vu de la hausse enregistrée depuis la réouverture partielle des frontières aériennes l’été dernier. Après avoir consulté les sites des compagnies, le simple citoyen algérien a du renoncer aux voyages à cause des prix exorbitants.

Plusieurs facteurs devaient faire baisser ces prix, à l’instar de la reprise des traversées ou encore les compagnies aériennes à bas prix qui opèrent des vols depuis et vers l’Algérie, mais la déplorable situation n’a pas changé depuis. Parmi elles Volotea Airlines, une compagnie espagnole low-cost qui malheureusement a rejoint la vague de la cherté, on ne voyait rien de low-cost à l’exception du titre vanté, notamment pour les voyages entre la France et l’Algérie, une destination particulièrement chère.

Décembre dernier, la compagnie a opéré son premier vol Marseille – Oran. Elle a également lancé la ligne Bordeaux – Alger, une vraie bonne nouvelle pour la communauté algérienne établie à l’Hexagone et pour les voyageurs. Bien que certains prix proposés par cette compagnie soient intéressants, elle propose tout de même des billets aller simple allant jusqu’à 700 euros.

Volotea souhaite élargir son offre, va-t-elle baisser ses prix ?

En quelques années, la France est devenue le marché le plus important pour Volotea, occupant 49% de son activité. La compagnie souhaite élargir son offre en Europe pour l’année 2022. Elle lancera 45 nouvelles liaisons, et près de 70 000 vols. De plus, Volotea proposera 11 millions de sièges en Europe (versus 8,5 millions en 2019), soit une augmentation de 39%. Sa capacité augmentera également pour atteindre 5,5 millions de sièges, soit une hausse de 99% par rapport à 2021.

Par ailleurs la compagnie ouvrira deux nouvelles bases, elle a six bases déjà existantes : Nantes, Bordeaux, Toulouse, Strasbourg, Marseille et Lyon. Depuis et vers 23 aéroports français, elle compte opérer plus de 33 000 vols cette année.

Du vrai low-cost en 2022 ?

La compagnie a été pointée du doigt comme tant d’autres qui proclament le titre de compagnie aérienne low-cost sans pour autant proposer des prix bas. Avec les augmentations prévues chez Volotea (nombre de sièges et de vols) et l’ouverture de nouvelles bases en perspective, les prix devront baisser.

La ligne Algérie – France étant très importante dans les marchés aériens des deux pays, une baisse des prix basée sur les facteurs susmentionnés sera réellement révolutionnaire, de quoi voyager avec du vrai low-cost et obliger les autres compagnies à baisser leurs prix dans un contexte de concurrence.