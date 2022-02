Voyages France – Algérie : Corsica Linea annule sa traversée

Les annulations des vols ou des traversées ne sont jamais une bonne nouvelle. Un détail pareil peut bouleverser nos plans bien tracés. Cependant, lorsqu’il s’agit de forces majeures, les compagnies se retrouvent contraintes d’annuler ces voyages afin d’assurer la sécurité des passagers notamment dans le cas de mauvaises conditions météorologiques.

La compagnie Corsica Linea a informé ses clients de l’annulation de sa traversée Marseille – Alger à cause d’un problème technique engendré par les conditions météorologiques. « Suite aux conditions météorologiques très dégradées sur Marseille ayant entraîné un problème technique, la traversée prévue à bord du DANIELLE CASANOVA ce jour (mardi 01.02.22) est annulée » lit-on dans le communiqué publié ce matin.

La compagnie présente des instructions aux clients et les rassure tout de même, leur voyage est reporté au mercredi 02 février 2022.

Traversée maritime, une alternative judicieuse

Alors que la cherté des billets obligent certains à renoncer à leurs voyages, les traversées maritimes représentent une alternative intéressante et judicieuse à l’instar des voyages avec Corsica Linea entre la France et l’Algérie. La compagnie française privée a repris en novembre 2021. Elle assure une traversée par semaine (Marseille – Alger), son programme peut être renforcé durant la saison estivale (juillet et août).

Il convient de noter que conformément aux dispositions gouvernementales françaises en vigueur, les passagers de 18 ans et plus devront présenter lors de leur embarquement un pass vaccinal complet pour voyager avec Corsica Linea, cette mesure est valable pour les 2 sens de voyage. Quant aux passagers de 12 ans et plus, ils devront présenter le résultat négatif d’un test de dépistage Covid-19.