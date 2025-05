Voyages été 2025 : Algérie Ferries offre jusqu’à 60 % de réduction sur ses traversées

À l’approche de l’été, Algérie Ferries anticipe une forte activité avec plus de 600 traversées prévues, l’affrètement d’un nouveau navire et plusieurs promotions, comme l’explique Houria Kerkache – Directrice de contrôle et de gestion chez Algérie Ferries, à découvrir dans cet article.

Houaria Kerrache, directrice du contrôle de gestion chez Algérie Ferries, a annoncé, sur les ondes de chaîne 3 de la radio, le lancement de deux offres promotionnelles distinctes pour la saison estivale 2025, conçues pour faciliter les déplacements de la diaspora algérienne, conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune.

La formule Hana est réservée aux traversées vers la France, tandis que la nouvelle offre « Bahia » concerne les liaisons avec l’Espagne. Ces promotions seront disponibles durant une période de plus de mois, notamment du 15 juillet au 15 septembre 2025.

Algérie Ferries lance les offres Hana et Bahia pour l’été 2025

Ces offres promotionnelles permettront aux passagers algériens de voyager durant la haute saison sans ruiner leur budget. Les deux tarifs proposent des réductions importantes de 40% et de 60% sur tous les billets. Les réductions maximales s’appliquent sur le réseau d’Algérie Ferries à destination de l’Espagne, tandis que pour la France, le pourcentage varie selon le nombre de passagers, et peut atteindre les 60% pour les réservations avec véhicule, explique la même responsable.

Les billets concernés par ces promotions sont déjà en vente sur le site de réservation d’Algérie Ferries. La compagnie souligne que ces offres sont valables uniquement pendant la haute saison estivale.

Par ailleurs, l’ENTMV propose, durant toute l’année, des réductions pour certaines catégories, notamment : la gratuité des voyages pour les bébés de moins de 3 ans, 60% de réduction pour les enfants âgés entre 3 et 13 ans et les personnes à besoins spécifiques, 50% de réduction pour les seniors.

Algérie ferries : les familles peuvent embarquer avec ces véhicules

Ces avantages permanents viennent compléter les offres estivales de la compagnie maritime nationale et faciliter l’accès aux traversées, en période de forte demande.

Dans un autre dossier, Algérie Ferries revient dans un nouveau communiqué pour annoncer une nouvelle décision prise par les autorités algériennes pour faciliter les voyages durant la saison estivale. Cette mesure concerne le transport de véhicules de plus de sept places, non destinés à l’exportation.

L’interdiction initiale, visant à réduire la pression sur les capacités portuaires et à limiter les importations de véhicules, a suscité de vives inquiétudes chez les familles nombreuses disposant de véhicules spacieux. En revanche, une correspondance urgente a été envoyée aux compagnies maritimes concernées pour autoriser l’embarquement de ce type de véhicule à destination des ports de l’Algérie.

