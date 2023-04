Voyages été 2023 : du nouveau à l’aéroport d’Alger

À l’approche de la saison estivale, de nouvelles mesures ont été prises par les compagnies aériennes, mais aussi par les aéroports pour faciliter les procédures de voyage pour les passagers désirant se rendre en Algérie pendant les vacances d’été.

Rappelons, lors de sa dernière visite à l’aéroport d’Alger, le ministre de l’Intérieur, des collectivités locales et du dveloppement urbain, en l’occurrence Ibrahim Merad, a ordonné l’adoption de nouvelles mesures visant à faciliter le transit des voyageurs et des membres de la diaspora lors de la prochaine saison estivale.

D’ailleurs, l’aéroport de Houari Bouemediene a décidé de mettre à disposition de ses voyageurs de nouveaux services pour rendre leur passage à cette structure aéroportuaire agréable. Il s’agit notamment de ce qui a été annoncé par l’aéroport en question, le 17 avril dernier.

L’aéroport d’Alger dévoile des nouveautés pour l’été 2023

En effet, pour bien préparer l’arrivée de la saison estivale, l’aéroport d’Alger a mis à disposition de ces passagers plusieurs points d’accueil et d’information. Ces derniers se situent au niveau du terminal 1 et terminal Ouest et mettent au service des voyageurs des hôtesses d’accueil pour orienter et repondre aux différentes question des passager de cette enceinte aéroportuaire.

Par ailleurs, des urnes de de réclamation ainsi que des registres de doléance ont été instaurés pour traiter les requêtes des voyageurs et améliorer la qualité des services offerts par l’aéroport d’Alger. Selon le communiqué en question, ses points d’accueil sont repratis comme suivent :

Au niveau du terminal Ouest :

Deux comptoirs d’informations et de réclamations au niveau instaurés au niveau du hall public Départ ;

Un box d’information au niveau de la zone d’embarquement ;

Un bureau d’information a été instauré au niveau des arrivées zone publique ;

Un bonx d’information et de réclamation établi au niveau des arrivées. Notamment, juste après les formalités PAF/Douane.

Au niveau du terminal 1 :

Un comptoir central sis au niveau du hall public ;

Deux box d’orientation établis au niveau du hall 1 et 2.

