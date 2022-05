Voyages été 2022 : fin des restrictions anti-Covid en Allemagne

À l’approche de la saison estivale, plusieurs pays s’empressent pour reprendre le rythme d’avant la crise sanitaire. Du moins pour assurer un été dans les meilleures conditions. En Europe, après l’Espagne et la Belgique, c’est le tour de l’Allemagne de se préparer pour la saison du tourisme.

À compter du 1er juin, l’Allemagne renoncera à plusieurs de ses mesures de restriction des voyages adoptées en raison du COVID-19. « Jusqu’à la fin du mois d’août, nous suspendrons la règle 3G. » a déclaré le ministre allemand de la Santé, Karl Lauterbach au journal Funke Mediengruppe.

La règle 3G impose aux voyageurs de présenter :

Un certificat valide de vaccination ou de rétablissement;

Un test de dépistage négatif pour pouvoir entrer dans le pays.

Cette règle sera levée, en tout cas pour la saison estivale, étant donné la baisse significative des infections par le COVID-19 dans le pays.

Les voyageurs issus des « zones à variantes virales » sont-ils concernés par ces mesures?

En revanche, les voyageurs en provenance des « zones à variantes virales » resteront soumis à des mesures de restriction de voyage. Notamment : une mise en quarantaine de 14 jours à leur arrivée, sans tenir compte de leur statut vaccinal. Pour l’instant, la liste allemande ne contient aucun pays classé parmi les zones à variantes virales.

« Lorsque de telles zones sont définies, les personnes entrant dans le pays doivent être mises en quarantaine. Même si les incidences sont plus faibles en été; nous devons rester prudents en cas de pandémie mondiale », a déclaré le ministre de la santé de ce pays.

Actuellement, uniquement les voyageurs entièrement vaccinés contre le Covid-19 peuvent se rendre en Allemagne. Les arrivants non vaccinés ne sont pas autorisés à entrer dans le pays, excepté pour des raisons essentielles. Par ailleurs, l’Allemagne fait partie des pays les plus vaccinés d’Europe, avec 77,6 % de la population ayant reçu au minimum la première dose du vaccin anti-COVID; et 77,5 % ayant achevé le cycle primaire de vaccination. De plus, 59,5 % des citoyens ont reçu une troisième dose.

Quels sont les autres pays Schengen qui ont décidé de lever les restrictions de voyage ?

Le 21 mai 2022, l’Espagne a pris la décision d’accueillir tous les voyageurs conformément aux règles applicables aux voyageurs de l’Union européenne. À savoir la remise d’un test négatif ou d’un certificat de rétablissement, si le voyageur n’est pas vacciné.

A peine quelques jours après, la Belgique décide, elle aussi, de supprimer plusieurs restrictions relatives au coronavirus pour les voyageurs. A présent, les voyageurs venant de pays extérieurs à l’Union européenne sont autorisés à se rendre en Belgique. Et ce, même pour le tourisme.

les autorités belges ont retiré l’obligation de fournir un certificat de vaccination, de guérison ou un résultat de test valide. Par ailleurs, elle a aussi renoncé au test covid-19 du premier et septième jour de l’arrivée du voyageur.