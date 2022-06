Voyages été 2022 en Algérie : Top 7 des meilleures villes à visiter

La saison estivale s’approche à grands pas et les familles algériennes commencent à chercher l’endroit idéal pour passer quelques jours de vacances.

L’Algérie, plus grand pays d’Afrique, offre aux visiteurs des paysages diversifiés. Nous y trouvons des villes charmantes, une architecture pittoresque, une côte méditerranéenne magnifique, des paysages aussi variés que luxuriants, ainsi que d’innombrables monuments historiques et site archéologique.

Pour vous aider à choisir la prochaine destination de vos vacances d’été, nous avons sélectionné pour vous ces sept jolis endroits de la vaste Algérie !

Alger

La ville d’Alger, capital de l’Algérie, a été fondée par les Ottomans. L’ancienne Casbah constitue un véritable labyrinthe, avec des ruelles et qui traverse les maisons du vieux quartier comme des ruisseaux. Le Dar Hassan Pacha, somptueux bâtiment de style maghrébin à la façade mauresque et néo-gothique, il vaut également le détour. L’intérieur de la bâtisse en rénovation est malheureusement fermé au public. Alger offre à ses visiteurs un contraste saisissant entre le passé, le présent et le futur de l’Algérie.

Oran

Oran est une ville côtière de l’Ouest algérien qui recèle beaucoup de beautés. La capitale du raï est une attraction à part entière. Elle offre un large choix de bâtiments historiques à explorer : de splendides mosquées, une casbah, un théâtre… Oran possède probablement la plus belle architecture de toutes les villes d’Algérie. C’est également l’endroit idéal pour faire de la plongée sous-marine, goûter à la cuisine algérienne et écouter de la musique Rai.

Par ailleurs, c’est à Oran que se déroule l’intrigue du célèbre roman du prix Nobel de littérature, Albert Camus, « La Peste », écrit en 1947.

Annaba

Annaba, anciennement Bône, quatrième ville d’Algérie, garde toujours les traces de ses fondateurs, les Phéniciens. La Coquette possède un port naturel par lequel transitent de nombreuses exportations. Mais pour les visiteurs, c’est l’histoire et la culture de la ville, en particulier Hippone (du latin Hippo Regius) qui constitue l’attraction principale. La cité antique est entourée, d’un côté, d’oliviers, de l’autre de la mer. Ses vestiges comprennent des mosaïques, des trophées de bronze, des ruines de bâtisses et de temples religieux.

Tlemcen

Si vous désirez contempler de superbes bâtiments maures dont la beauté rivalise avec celles des ouvrages de l’Espagne, une seule destination : Tlemcen. Parmi les sites touristiques de la ville de l’Ouest algérien, on trouve : la Grande Mosquée de Tlemcen (construite en 1136), la Mosquée de Sidi Bellahsen, la Mansourah, la Médine d’El Eubbad, le Méchouar (le palais des Abdelwadides), le tombeau du Rabb Aln’Kaoua. La Médersa de Tlemcen, le pont Eiffel et les cascades du parc national de Tlemcen valent également le détour. Vous pouvez aussi partir explorer les grottes d’Aïn Fezza pour y admirer de magnifiques stalactites et stalagmites.

Jijel

Jijel, également appelée Djidjelli, bastion des Kotoma, se situe dans le nord-est de l’Algérie, à 300 km d’Alger. La ville dispose de plusieurs sites touristiques à visiter : le Musée préhistorique de Ghar el Baz, le Musée Kotoma et la Maison de culture Bounab Rachid. D’autres endroits et monuments comme le Grand Phare, le Vieux-Port et le bateau Barberousse valent aussi le détour.

En outre, le touriste pourra se rendre dans les restaurants de la ville pour déguster des spécialités locales ; se promener le long de la corniche ; bronzer sur les superbes plages du littoral et se balader dans les quartiers chics de Jijel, place Beaumarcher.

Béjaïa

Bejaïa, anciennement Bougie, est une ville côtière du littoral méditerranéen. Elle est traversée par le fleuve de la Soummam. La capitale des Hammadites dispose de nombreux lieux touristiques. Le visiteur pourra se rendre notamment à la Mosquée Sidi Soufi, à l’Aqueduc de Toudja, aux vestiges de la muraille Hammadite, au Fort Moussa et à son musée, à la Casbah, au Parc National de Gouraya…

Les alentours de Bejaia offrent, eux aussi, de nombreuses attractions : les amateurs de plongée sous-marine et de pêches se rendront au Cap Sigli ; ceux qui désirent profiter de la plage et d’un lieu de villégiature, au petit village de Tichy ou à la pointe Boulimat ; les mordus de randonnée au massif du djebel Babor ou au Pic des singes.

À Bougie, vous aurez aussi le plaisir de vous baigner dans l’anse des Aiguades et visiter un des plus hauts phares de la Méditerranée au Cap Carbon.

Sétif

Nous terminons ce voyage avec une ville de l’intérieur du pays, Sétif. La capitale des Hauts-Plateaux se trouve dans la région de la Petite Kabylie, à plus de 1 100 mètres d’altitude. C’est une ville qui a été fondée par Romains. Ses sites touristiques comprennent la place principale avec ses sculptures romaines et l’emblématique fontaine d’Aïn Al-Fouara. Sétif est également célèbre pour ses sources thermales. La montagne de Megress (جبل مقرس), point le plus culminant de la wilaya de Sétif, fait partie des endroits à visiter.

