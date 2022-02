Voyages et Covid-19 : nouvelles conditions d’entrée en Tunisie

Plusieurs pays dans les quatre coins du monde connaissent une décrue des cas de contaminations au Covid-19. Le recul du virus permet d’entamer un retour à la vie normale notamment pour le secteur des transports, fragilisé depuis plus de deux ans et demi à cause de la crise sanitaire.

En effet, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a récemment recommandé l’assouplissement des conditions de voyages internationaux, autrement dit la suppression des mesures drastiques et inefficaces. L’Europe a commencé petit à petit à en supprimer certaines, la France quant à elle, a décidé de lever l’obligation du test PCR ou antigénique obligatoire pour les voyageurs vaccinés. Ainsi, le monde s’ouvre progressivement.

Les bonnes nouvelles continuent pour les personnes vaccinées, les allègements des conditions de voyages les concernent principalement. L’Algérie pourrait alléger également ses conditions notamment suite à la décrue considérable des cas de contamination, elle a récemment augmenté les vols vers le Canada en plus d’ajouter la Suisse et l’Egypte au programme actuel.

Tunisair met à jour les conditions d’entrée

La compagnie aérienne Tunisair a publié un communiqué informant du changement dans le protocole sanitaire des voyages vers la Tunisie. « Conformément à la dernière décision des autorités tunisiennes, TUNISAIR informe son aimable clientèle qu’à compter du 15 Février 2022 tous les passagers arrivants en Tunisie, y compris ceux âgés de moins de 18 ans, qui sont complètement vaccinés contre le virus SARS-COV-2 depuis au moins 28 jours pour le vaccin « JANSSEN » et 7 jours pour les autres vaccins, sont exemptés du test PCR ou test antigénique » lit-on dans le communiqué.

Les voyageurs algériens devront donc présenter à l’enregistrement du vol le passeport/le certificat de vaccination afin de prouver leur schéma vaccinal complet, les nouvelles conditions sont entrées en vigueur aujourd’hui.