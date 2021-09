Voyages et Covid-19 : le vaccin Sinovac validé par 15 pays européens

Les autorités algériennes ont annoncé, le 1er juin dernier, la nouvelle tant attendue, celle de la réouverture partielle des frontières aériennes.

Face à cette décision, des voyageurs algériens désirant joindre le continent européen ont été retrouvés soumis à des restrictions sanitaires exigées par la plupart des pays européens, et ce, malgré qu’ils possèdent leurs visas.

En effet, la plupart des citoyens vaccinés en Algérie ont pris les doses du vaccin chinois Sinovac, ce dernier n’était pas reconnu par l’Agence européenne des médicaments, et la majorité des pays européens ne reconnaissaient que quatre vaccins validés par ladite Agence (EMA), à savoir, Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson.

Donc, pour voyager en Europe, notamment en France, il fallait que le voyageur algérien vacciné par Sinovac se justifie d’un motif impérieux, présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures avant l’embarquement et s’auto-isoler pendant une période de dix jours à son arrivée.

Dix pays de l’espace Schengen reconnaissent désormais Sinovac

Désormais, ce n’est plus le cas pour la France, et ce, suite à la récente décision annoncé par le gouvernement français portant sur la validation du vaccin chinois Sinovac.

À côté de la France, 14 autres pays européens, dont 10 de la zone Schengen, acceptent les voyageurs ayant pris leurs doses de vaccins homologués par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sans avoir à subir les mesures de restrictions. Il s’agit du vaccin Sinovac, le Serum Institute of India et Sinopharm.

Parmi les pays de l’espace Schengen, seulement la France et l’Espagne sont concernées par la réouverture des frontières aériennes avec l’Algérie, alors que l’Autriche, le Chypre, la Finlande, La Grèce, l’Islande, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède restent toujours non-concernés par cette réouverture. Notons que les cinq autres pays européens sont l’Arménie, l’Albanie, la Serbie, la Géorgie et la Macédoine.

Il est à noter que le vaccin chinois Sinovac est actuellement reconnu dans 40 différents pays dans le monde, sachant que certains de ces pays exigent des mesures spécifiques aux voyageurs ayant reçu ce vaccin.