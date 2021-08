Mauvaise nouvelle pour les Algériens qui souhaitaient rejoindre la France ces temps-ci. Déjà que les démarches nécessaires n’ont jamais été faciles, voilà que la dernière flambée des cas de contaminations de la covid-19 vaut à l’Algérie d’être classée sur la liste rouge de la France. Chose qui multiplie pour les voyageurs les restrictions et les obstacles.

En effet, et selon un arrêté du Journal officiel publié hier mercredi, la France a décidé d’ajouter à sa liste rouge l’Algérie, qui se trouvait jusque-là en liste orange. Le pays sera « classé rouge » à partir de samedi prochain, le 21 aout 2021. Cette décision concerne également le Maroc, tandis que la Tunisie se trouve être déjà dans cette liste depuis plusieurs semaines.

Ce qui va changer pour les voyageurs Algériens

Ce nouveau rebondissement va compliquer encore plus les choses pour les voyageurs Algériens qui veulent rejoindre la France. Ce sont toutefois les personnes non vaccinées, ou celles vaccinés avec un vaccin non reconnus par la France, qui seront le plus touchées par les changements.

Les personnes non vaccinées vont devoir désormais, et outre présenter un motif impérieux, réaliser un test PCR ou antigénique 48 heures avant leur embarquement, ainsi qu’un test antigénique systématique dès leur arrivée en France.

Ces personnes n’ayant pas reçu de vaccin seront également soumises à une mise quarantaine obligatoire et surveillée d’une durée de dix jours dès qu’elles arrivent en France. Ces mesures concernent également les Algériens vaccinés avec des vaccins non reconnus par la France.

Enfin, pour les personnes vaccinées avec l’un des quatre vaccins reconnus par la France, à savoir Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, ils devront juste présenter une preuve de vaccination à leur retour d’Algérie. L’arrêté du Journal officiel déconseille fortement d’effectuer des voyages dans le sens France-Algérie également.