Voyages en France : un allègement important des restrictions

Les voyages, ce secteur qui a été mis « on hold » à cause de la pandémie du Covid-19 mais qui a connu une reprise notamment l’été dernier pour l’Algérie. Timide était le nombre de vols face à une myriade d’instructions, de recommandations et de mesures, entrant dans le cadre d’un protocole sanitaire strict.

Récemment, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé les pays à lever ou du moins à alléger les conditions d’entrée et les restrictions pour les voyages internationaux, ayant pour but d’améliorer la situation socio-économique des pays et d’éradiquer certaines mesures inefficaces. Les experts de l’OMS estiment que certaines conditions drastiques ne montrent pas d’efficacité mais contribuent à compliquer la vie des voyageurs.

Cela a été un constat partagé par des spécialistes français dans le domaine de la santé mais aussi les professionnels du voyage, qui eux, réclamaient la levée du test PCR obligatoire pour « voyages internationaux sans restrictions, au moins pour les personnes entièrement vaccinées », afin de marcher progressivement vers un retour à la vie normale, notamment pour les voyages.

La fin des test PCR pour les voyageurs

Ils ont été plusieurs à le réclamer, c’est enfin là, plus de tests PCR obligatoires pour les voyageurs vaccinés. Le gouvernement français a annoncé à travers son Premier ministre Jean Castex, vendredi 11 février « plus aucun test ne sera exigé au départ« . Le responsable ajoute « la preuve de vaccination devient suffisante pour arriver en France, quel que soit le pays de provenance« , cette décision est entrée en vigueur samedi 12 février.

Par ailleurs, les voyageurs non-vaccinés doivent encore présenter un test négatif pour entrer en France. Cette nouvelle confère un allègement considérable dans les voyages, faisant ainsi un retour progressif à la vie pré-pandémique.