Voyages en France : Ce qui va changer pour les algériens dès demain

La France a décidé d’apporter des changements concernant les conditions de voyage de et vers la France, c’est ce que rapporte en tout cas le Consulat Général de France en Algérie, ce dernier souligne que ces changements viennent dans le cadre de la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus Covid-19.

En effet, c’est sur sa page Facebook que le consulat général de France à Alger avait annoncé que » Une stricte limitation des déplacements s’impose pour ralentir la progression de l’épidémie dans le monde, du fait de la circulation très active du virus de COVID-19 et de ses variants. «

Des changements pour les voyageurs vers la France

Le Consulat n’a pas manqué de trancher dans sa publication, en précisant que tous les déplacements internationaux » depuis l’étranger vers la France et de la France vers l’étranger sont totalement et strictement déconseillés jusqu’à nouvel ordre. « . Une décision qui vient, comme c’est déjà précisé, dans le but de » ralentir la progression de l’épidémie dans le monde, du fait de la circulation très active du virus de COVID-19 et de ses variants « .

Les changements annoncés par le consulat général de France à Alger sont les mêmes appliqués pour les citoyens résidents aux pays ne faisant pas partie de l’espace européen, mais aussi des Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse.

C’est donc à partir de demain lundi 18 janvier, que des nouvelles dispositions sanitaires spécifiques vont entrer en vigueur pour pouvoir accéder sur le territoire français. Ces nouvelles dispositions concernent seulement les « déplacements pour motif impérieux « , comme cela est souligné par le communiqué du Consulat Général.

En effet, tout voyageur qui a dépassé les 11 ans et qui souhaite voyager vers la France devrait » présenter à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique (test RT-PCR) réalisé moins de 72 heures avant le départ « , mais il devrait également » présenter à l’entreprise de transport, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant le voyage « .

En plus de cela, les personnes qui souhaitent rejoindre la France devraient » respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée en France dans un hébergement dont ils donneront l’adresse « , indique le communiqué du Consulat. Et c’est suite à cet isolement, qu’un » examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2 (test RT-PCR) » devrait également être réalisé par le voyageur.

Après avoir précisé que » Aucune dérogation ne sera accordée par les services consulaires français en Algérie en l’état de la disponibilité du test RT-PCR « , le communiqué du Consulat explique que « le modèle de la déclaration sur l’honneur sera disponible très prochainement sur le site du ministère de l’Intérieur.«