Voyages en Europe : un nouveau pays exige le test PCR du Covid-19

Après une stabilité qui n’aura duré que peu de temps, retour aux fermetures, aux restrictions et aux recommandations sanitaires. Vers la fin de l’été 2021, la situation pandémique s’est compliquée petit à petit. Donnant naissance à une flambée de cas soudaine et inquiétante qui a changé la donne pour les responsables et les spécialistes.

En effet, plusieurs pays ont connu une flambée de cas de contamination de Covid-19. En sus du nouveau variant Omicron, découvert en Afrique du Sud récemment, la propagation des autres variants inquiète plus que jamais. A cet effet, les gouvernements tentent d’endiguer cette propagation, alors que certains tentent d’empêcher l’importation du nouveau variant Omicron.

Pour ce faire, les autorités remettent en place des mesures préventives notamment la vaccination. Un protocole sanitaire strict est également exigé dans le domaine des transports, ce qui représente la première voie de propagation pour le virus.

La Suède exige désormais un test PCR négatif

La Suède a annoncé aujourd’hui une restriction des conditions d’entrée sur son territoire pour les voyageurs, et ce, au vu de la situation pandémique inquiétante. « Tous les voyageurs devront présenter un test négatif au Covid-19 à leur arrivée en Suède, quel que soit le pays dont ils arrivent » précise le gouvernement suédois.

Cette mesure entre en vigueur à partir du 28 décembre, où chaque voyageur devra présenter un test Covid négatif même s’il est vacciné.

Il convient de noter que les moins de 12 ans et les voyageurs de nationalité suédoise ou résidant en Suède ne sont toutefois pas concernés par cette obligation.