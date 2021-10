Voyages en Europe : un autre pays valide la vaccin chinois Sinovac

Après la réouverture partielle des frontières aériennes, l’Algérie a mis en avant un programme de vols internationaux incluant sept pays, avec 64 vols opérés chaque semaine.

Les ressortissants algériens résidant dans les pays qui ne sont pas inclus dans ce nouveau programme, seront obligés de passer par des escales afin de rejoindre le territoire national. Idem pour les voyageurs algériens qui veulent se rendre dans des pays non concernés par ledit programme.

Au début de la reprise du trafic aérien, peu de pays, notamment en Europe, ont reconnu le vaccin chinois Sinovac, le plus utilisé par les autorités algériennes afin de vacciner les citoyens, dans le but de lutter contre la propagation du Coronavirus.

Quelque temps après, le vaccin précité a commencé à être reconnu de plus en plus par des pays européens, notamment de l’espace Schengen. Ces pays sont notamment, l’Autriche, Chypre, la Finlande, la Grèce, l’Islande, les Pays-Bas, l’Espagne, la Suède et la France.

La Norvège désormais reconnait le vaccin Sinovac

Dernièrement, un autre pays européen faisant partie de l’espace Schengen a validé le vaccin chinois Sinovac, ainsi que celui de fabrication indienne Covishield. Il s’agit en effet, de la Norvège, qui vient de s’ajouter à la liste des pays qui valident ledit vaccin, a annoncé récemment le ministère de la Santé norvégien dans un communiqué cité par le site Schengen Visa Info.

Désormais, les Algériens ayant reçu leurs deux doses du vaccin chinois peuvent se rendre dans ce pays sans être soumis aux règles d’entrée liées au Covid-19, dont l’obligation de quarantaine et des tests, ainsi que sans avoir à remplir le formulaire d’inscription.

La même source a expliqué à ce propos : » c’est une condition préalable que les voyageurs aient un certificat Covid qui puisse être vérifié à l’aide d’un code QR conformément à la solution de l’UE pour les certificats Covid « .

» Les personnes qui ont été vaccinées avec deux vaccins figurant sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS bénéficient du même allègement de la quarantaine à l’entrée que les personnes vaccinées avec des vaccins approuvés par l’EMA « , a ajouté la même source.

Rappelons que la France avait validé à la date du 23 septembre de l’année en cours le vaccin chinois anti-covid Sinovac, ce qui a permis aux Algériens à s’y rendre avec le statut de voyageur vacciné.