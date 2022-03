Voyages en Europe : un autre pays Schengen lève les restrictions

Depuis le déclenchement de la pandémie liée au Covid-19, voyager à l’étranger est plus compliqué. Beaucoup de pays ont instauré des mesures restrictives, ne permettant d’accepter les voyageurs étrangers que sous réserve de certaines dispositions, notamment la présentation de justificatifs de vaccination contre le coronavirus, de certificats de rétablissement ou encore de tests négatifs.

Un autre pays européen a lui aussi fait part de la levée des contraintes pour les voyageurs de nationalité étrangère, y compris les Algériens, qui pourront maintenant accéder à son territoire moyennant tous types de visas. On parle ici de la Suède, indique le média spécialisé Schengen Visa Info.

A en croire la même source, la Suède a en effet décidé de dispenser les voyageurs issus de pays non membres de l’Union européenne, notamment l’Algérie, des différentes procédures sanitaires en vigueur à ce jour. « Cela signifie que les pass sanitaires ou vaccinaux seront retirés à l’entrée de la Suède », a indiqué le ministre suédois de la Justice, Morgan Johansson.

Dans cette perspective, les voyageurs algériens qui se rendent en Suède ne sont plus tenus de fournir un justificatif de vaccination ou de subir un test de dépistage. La présente décision prendra effet le 1er avril 2022 et, à la différence de pays dont la France, elle vise tous les passagers, vaccinés ou non.

Pas plus tard que le 8 mars, le pays a qualifié cette pandémie de « socialement et généralement non dangereuse », et ce, même si un grand nombre de cas sont déclarés chaque jour. En effet, jusqu’à cette date, environ 2,5 millions de cas covid-positifs ont été décelés en Suède, provoquant 18 189 décès.

Levée totale des restrictions sanitaires pour les voyageurs étrangers

Suite aux campagnes de vaccination qui se sont succédées, à la mise en place du certificat numérique Covid et au recul des vagues d’infections ( même si celles-ci augmentent à nouveau dans quelques pays dont la France), ces conditions d’entrée ont été allégées dans plusieurs pays.

Par ailleurs, dans de nombreux territoires, la totalité des formalités exigées des visiteurs étrangers depuis les premiers jours de la pandémie ont été supprimées. Dont l’obligation de se faire vacciner.

Parmi ces pays, la Hongrie figure parmi ceux qui ont supprimé toutes les restrictions. En effet, depuis le 7 mars 2022, « les voyageurs ne sont plus tenus de présenter un passeport sanitaire, un certificat d’immunité ou un résultat de test négatif », précise l’office du tourisme Visit Hungary.

De son côté, L’Irlande accepte tous les visiteurs et ce depuis le 6 mars 2022. « Les voyageurs à destination de l’Irlande ne sont pas tenus de présenter une preuve de vaccination, une preuve de guérison ou un résultat négatif au test PCR à l’arrivée », précise les autorités irlandaises.

Les mesures de restriction des voyages ont aussi été retirées à Londres et ailleurs au Royaume-Uni. Depuis le 18 mars 2022, « il n’est plus nécessaire de fournir la preuve d’un calendrier de vaccination complet ou d’un résultat de test négatif, ni de remplir le formulaire de localisation des passagers », pièce qui était précédemment à renseigner avant le voyage, précise le ministère des Affaires étrangères de ce pays.